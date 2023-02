Home Featured iPhone 15-Bilder: So soll das nächste iPhone aussehen

Wird das iPhone 15 weniger eckig? Neue Renderings deuten genau darauf hin. Sie basieren auf Entwürfen für iPhone-Hüllen und dürften daher in Bezug auf die Abmessungen relativ zuverlässig sein. Wie findet ihr dieses Design?

Wie wird das iPhone 15 aussehen? Dies könnte dem fertigen iPhone 15 ziemlich nahe kommen.

Diese Bilder wurden exklusiv der Seite 9to5Mac zur Verfügung gestellt, sie gehen unter anderem auf Max Weinbach zurück, der in der Vergangenheit immer wieder für relativ zuverlässige und detailreiche Leaks zu verschiedenen Produkten sorgte.

Dieses iPhone 15 würde den Entwürfen nach allgemein runder ausfallen, leicht gebogene Kanten könnten das Gerät besser zu halten machen. Die Kameraanordnung auf der Rückseite behält ihre Form, wird aber noch riesiger. Die Lautstärketasten könnten als haptische Buttons ausgeführt sein, die Stummschalt-Wippe wurde ebenfalls überarbeitet.

Wechsel zu USB-C

Ebenfalls deutlich wird an diesem Rendering, dass Apple zur USB-C-Schnittstelle wechselt. Diese wird Lightning am iPhone ablösen, unklar bleibt aber, ob Apple sich nicht noch schikanöse Einschränkungen ausdenken wird, um die Funktionalität des Ports am iPhone zu beschneiden, wir hatten in dieser Meldung darüber berichtet.

Alle Bilder basierend auf den Renderings von Max Weinberg findet ihr hier bei 9to5Mac.

Hinsichtlich der Zuverlässigkeit der Darstellungen lässt sich eine Einschätzung nur schwer treffen, die Bilder stammen angeblich aus einer Fabrik, die schon früh mit der FErtigung von Zubehörprodukten für apple beginnt. Hüllenhersteller verfügen traditionell schon recht früh zumindest über korrekte Kenntnisse der Abmessungen kommender Produkte, da es fatal wäre, diese mit Fehlinformationen zu füttern. In anderer Hinsicht können die Zeichnungen allerdings Ungenauigkeiten aufweisen.

Was haltet ihr vom mutmaßlichen neuen iPhone-Design? Teilt eure Meinung gern in den Kommentaren unter dem Artikel.

