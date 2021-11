Home Apple iPhone 14-Chip: TSMC stößt an Halbleitergrenzen

Apple kann seine Prozessoren im iPhone vielleicht doch nicht so rasch schrumpfen lassen wie geplant. Grund dafür sind Schwierigkeiten bei TSMC, wo Apples A-Series-Chips gefertigt werden. Dort stößt man langsam an die Grenzen seines Wachstums kleinen.

Die Chips in iPhone und Co. werden immer kleiner: Das iPhone 13 setzt bei seinem A15 Bionic auf einen Chip, der in einer 5nm-Fertigung entsteht. Das traf ebenso auf den Vorgänger zu, nur dass die Variante von 2021 ein optimiertes 5nm-Verfahren nutzt. Doch für das kommende Jahr war eigentlich die nächste Verkleinerung angedacht: 3nm hat sich Apples Haus- und Hof-Fertiger TSMC vorgenommen, noch einmal kleinere Chips würde die Leistungsaufnahme weiter drosseln. Der Chip könnte performanter werden und müsste dabei gar nicht deutlich größer ausfallen. Allerdings kommt jetzt offenbar Sand ins Getriebe dieses ambitionierten Zeitplans. TSMC stößt offenbar auf Produktionsprobleme beim neuen 3nm-Prozess, das berichtet zuletzt das Magazin The Information. Dadurch steht der Fahrplan zum 3nm-Chip für das iPhone 13 auf der Kippe.

Apple verliert möglicherweise Upgrade-Kunden

Betrachten wir kurz die Fakten: Das iPhone 13 kommt mit einer Leistungsreserve, die auf einem Smartphone kaum ausgereizt werden kann, eher noch am iPad, doch auch hier fällt es schwer, die aktuellen Chips an ihre Grenzen zu bringen, woran nicht zuletzt Apple eine Mitschuld trägt, wie ihr hier nachlesen könnt. Dennoch ist ein noch schnellerer Prozessor für viele Kunden ein Upgrade-Grund. Das kommende Jahr aber könnte Apple das dritte Jahr in Folge auf einen Chip der selben Strukturbreite setzen, was es bis jetzt noch nie gab.

Die Folge wäre wiederum möglicherweise, dass Kunden vermehrt zu anderen Produkten greifen, wenn das iPhone 14 erscheint. Dennoch wird TSMC wohl der erste Fertiger sein, der 3nm in Serie fertigen kann, das taiwanische Unternehmen hat noch immer einen robusten Vorsprung auf Qualcomm und Intel.

Apple ist VIP-Kunde von TSMC

Apple dürfte auch der erste Kunde sein, der die 3nm-Chips von TSMC nutzt. Der iPhone-Konzern ist ein ganz wichtiger Kunde mit VIP-Status von TSMC. Vergangenes Jahr stieß man in Taiwan auf Probleme bei der Massenfertigung des iPhone 12-Chips, dennoch hat TSMC die Preise für Apple kau m erhöht. Vor Jahren hatte Apple TSMC gedrängt, eine weitere Fabrik inKaohsiung im südlichen Taiwan zu errichten, um dem erhöhten Erdbebenrisiko dort entgegenzuwirken. Nun hatte TSMC Anfang des Jahres erklärt, für Pläne einer Fabrik in Kaohsiung prinzipiell offen zu sein.

Rund ein Viertel der 48,08 Milliarden Dollar Umsatz von TSMC im letzten Jahr wurden von Apple verursacht. Allerdings: Auch Apple ist auf TSMC angewiesen: Niemand sonst kann die Highend-Chips für iPhone, iPad und nun auch Mac in so großen Mengen fertigen, die beiden Unternehmen stehen somit in einer stark ausgeprägten und für die kommenden Jahre noch gesicherten gegenseitigen Abhängigkeit.

