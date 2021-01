Home Gerüchte iPhone 13: 120 Hz-Panels sollen von Samsung bezogen werden

iPhone 13: 120 Hz-Panels sollen von Samsung bezogen werden

Das iPhone 13 soll mit neuen Features wie einem 120 Hz-Display aufwarten können. Um dies zu realisieren, wird Apple wohl auf die neue LTPO-Technik setzen, wie neue Aussagen aus der Gerüchteküche nun bekräftigen. Apple wird hierbei zunächst in der Hauptsache auf Panels von Samsung zurückgreifen.

Apples iPhone der nächsten Generation wird aller Wahrscheinlichkeit auf eine neue Displaytechnologie setzen. Diese LTPO-Panels erlauben eine noch gezieltere Ansteuerung einzelner Pixel, was den Energieverbrauch der Panels weiter drückt. Dies wiederum ist eine wichtige Voraussetzung, um Funktionen zu realisieren, die es noch immer nicht in das iPhone geschafft haben.

Hierzu zählt etwa ein 120 Hz-Display, das es im iPad Pro bereits gibt und das Apple dort ProMotion nennt. Allerdings haben inzwischen nicht wenige Hersteller ein solches Panel auch in ihre Smartphones integriert.

iPhone 13 setzt wohl auf Displays von Samsung

Wie ein aktueller Bericht südkoreanischer Medien skizziert, werde Apple die Displays für das iPhone 13 nach wie vor in großem Umfang bei Samsung Display beziehen. Die LTPO-Panels werden dabei höchst wahrscheinlich nur im iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max eingesetzt werden. Abermals wird mit vier Modellen des neuen Top-Modells gerechnet. LG Display, so heißt es weiter in den Ausführungen aus Südkorea, werde seine Fabrikation dieses Jahr weiter modernisieren, um dann im kommenden Jahr ebenfalls LTPO-Panels an Apple für das iPhone liefern zu können. Mit diesen Bildschirmen können neben 120 Hz auch Always-On-Eigenschaften umgesetzt werden, eine weitere inzwischen in vielen modernen Smartphones anzutreffende Funktion.

