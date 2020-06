iPhone 12: Massenfertigung soll im Juli anlaufen

Die Massenproduktion des iPhone 12 soll nächsten Monat beginnen. Damit bliebe Apple noch die theoretische Möglichkeit, alle Modelle im September in den Handel zu bringen, wenn auch wohl mit einer reduzierten Verfügbarkeit verbunden. Alternativ könnte man sich auch entschließen, die Einführung einiger Modelle ein wenig zu verschieben.

Apples Auftragsfertiger werden im kommenden Monat damit beginnen, das iPhone 12 in Masse zu fertigen, das berichtet die in Taiwan erscheinende Fachzeitschrift Digitimes heute für Abonnenten. Danach soll der Prozess der Engineering Validation Ende diesen Monats abgeschlossen werden.

Zuvor hatte es bereits Spekulationen darüber gegeben, dass das iPhone 12 Max, also die Version mit einem mutmaßlich 6,1 Zoll großen OLED-Display, bereits in diesem Monat in die Massenfertigung gehen soll, Apfelpage.de berichtete.

Ingenieure durften lange nicht nach China reisen

Die Ursache für die lange Verzögerung bei der Produktion des neuen iPhones liegt – wie auch sonst – in der Corona-Krise begründet, genauer in der Tatsache, dass Apples Ingenieure für lange Zeit nicht nach China reisen durften. Genau dies ist aber im Vorfeld einer jeden Serienproduktion üblich, um letzte Justierungen im Produktionsprozess vornehmen zu können.

Wenn die Massenfertigung nun im Juli beginnt, könnte Apple mit viel Glück noch alle Modelle im September in den Handel bringen. Die verfügbaren Kontingente wären dann aber wohl eher übersichtlich.

Wahrscheinlicher ist, dass Apple einige Modelle erst später einführen wird. Ein Kandidat hierfür wäre das iPhone 12 Pro Max Analysten hatten zuvor vermutet, dieses Modell mit seinem großen 6,7 Zoll-Panel könnte aufgrund der komplexeren Fertigung als letztes auf den Markt gebracht werden.

