iPad Mini mit USB-C | iPhone 13 mit Always-On- | Pro- und Contra Home-Office – JETZT im Apfelplausch

Ist Apple ein alter Sklaventreiber oder kann man Verständnis haben für die Abneigung des Unternehmens, die Beschäftigten weiter auf unbestimmte Zeit im Home-Office arbeiten zu lassen? Das ist ein Thema der heutigen Sendung, doch davor haben wir noch einige andere Themen für euch. Herzlich willkommen zum Apfelplausch 199 Mini.

Auch diese Sendung beginnen wir aber natürlich wieder mit ein wenig Post von euch, bevor wir ins Geschehen starten. Und da ist zunächst noch einmal über die neue externe MagSafe-Batterie zu reden: Lukas hat hierzu einige Eindrücke loszuwerden.

Die heutigen Themen

00:00:00: Intro Gelaber

Intro Gelaber 00:01:50: Hörermails: Apple One als Kostenfalle? | Apple-Music-Bug | Riesen-iPads zu groß

Hörermails: Apple One als Kostenfalle? | Apple-Music-Bug | Riesen-iPads zu groß 00:16:50: MagSafe BatteryPack: Erste Reviews

MagSafe BatteryPack: Erste Reviews 00:24:20: MacBook Pro mit Design vom iPhone 12 ab September

MacBook Pro mit Design vom iPhone 12 ab September 00:29:15: iPhone 13: Always-On-Display und Riesen-Akku | iPhone SE 3

iPhone 13: Always-On-Display und Riesen-Akku | iPhone SE 3 00:45:10: iPad mini 2021: Details aufgetaucht

iPad mini 2021: Details aufgetaucht 00:58:15: Home-Office-Debatte: Sollte Apple den Mitarbeitern mehr Spielraum lassen?

Wann kommt das neue MacBook Pro?

Das kommt irgendwann im Herbst, aber wann genau… nun, zumindest konnten die Beobachter den Zeitraum inzwischen ein wenig mehr eingrenzen, wir ordnen kurz ein.

Gerüchte ums iPhone 13 und iPhone SE

Und bekommt das iPhone 13 eventuell ein Always-On-Display? Und wenn ja, was ließe sich damit anfangen oder wie würde sich das auf die Nutzungsdauer der Geräte auswirken?

Das iPhone SE kommt auch in seiner nächsten Version wohl kaum mit Always-On-Display, dafür aber soll es 5G erhalten, immerhin was.

Kommt das iPad Mini mit USB-C?

Es wäre dann das vorletzte iPad, das den Lightning-Anschluss verlieren soll, wie würde sich das auf das iPad-Lineup auswirken und auf den Zugang zum Zubehör-Ökosystem?

Apples Kurs aus dem Home-Office

Apple möchte die Belegschaft langsam wieder an ihre Arbeitsplätze zurückrufen, wir hatten bereits darüber berichtet. Die Belegschaft aber weigern sich, zumindest Teile davon. Was spricht denn aber dafür und was eher dagegen, die Arbeit auch weiterhin größtenteils von daheim zu leisten?

Wir sprechen aus aktuellem Anlass ein bisschen über ein gar nicht so einfaches Thema.

