iPhone SE 3: Start 2022 mit 5G und A14 erwartet

Apple wird im kommenden Jahr wohl ein neues iPhone SE auf den Markt bringen: Dieses neue Modell soll einen schnelleren Prozessor erhalten, Apple hält aber wohl am alten Design fest.

Das iPhone SE erhält wohl im kommenden Jahr sein nächstes Update. Das iPhone SE 3 werde von Apple in der ersten Jahreshälfte 2022 auf den Markt gebracht, das berichtet aktuell die Zeitschrift Digitimes. Wie das in Taiwan erscheinende Blatt weiter unter Verweis auf Quellen in der Lieferkette schreibt, wird Apple das iPhone SE 3 mit dem A14 Bionic ausstatten, dieser Prozessor kommt im aktuellen iPhone 12 zum Einsatz. Es war der erste Smartphone-SoC, der im 5nm-Verfahren gefertigt wurde und der Chip hält noch für Jahre ausreichende Leistungsreserven bereit.

5G im iPhone SE 3 ist wahrscheinlich

Weiter soll das iPhone SE 3 mit 5G ausgestattet sein. Aktuell unterstützen nur die vier Modelle des iPhone 12 den 5G-Standard. Es wird erwartet, dass das iPhone SE 3 durch die 5G-Unterstützung auf eine ausreichend starke Nachfrage stoßen wird. Daher wird Apple wohl auch darauf verzichten, das Design zu aktualisieren. Nach wie vor soll das alte 4,7 Zoll-Design genutzt werden, heißt es. Erst 2023 werde Apple ein grundlegend überarbeitetes iPhone SE auf den Markt bringen, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Das originale iPhone SE war von Apple im Jahr 2016 auf den Markt gebracht worden, 2020 erfolgte dann ein Update. Das aktuelle iPhone SE kommt mit dem Prozessor, der auch im iPhone 11 aus dem Jahr 2019 zum Einsatz kommt.

