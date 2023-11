Home Daybreak Apple iOS 18: Noch so jung und schon so kaputt | M3-Mac: Bei Auslieferung schon Sorgenkind – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Es ist frustrierend: iOS 18 ist offenbar schon jetzt so vermurkst, dass die Arbeit daran gestoppt werden musste. Jetzt sind alle Entwickler aufgerufen, Fehler zu beheben. Es bleibt zu hoffen, dass sie das auch fleißig tun. – willkommen zur Übersicht am Morgen.

iOS 18 ist natürlich schon lange in Arbeit, doch das System, das erst im nächsten Herbst erscheinen soll, steckt noch in einem sehr, sehr frühen Stadium. Doch schon jetzt ist der erste Entwurf für das interne Testing so fehlerdurchsetzt, dass die Softwarebosse die Arbeit an allen neuen Features eingefroren hat. Nur noch Fehlerbehebung war angesagt, eine Woche lang, hier die Infos.

Neuer Mac, veraltetes macOS

Das ist mal eine Überraschung: Da kauft man sich einen brandneuen Mac mit dem gruselig schnellen M3 und der wird dann mit dem veralteten macOS Ventura ausgeliefert. Sowas kommt bei Apple immer wieder vor, nämlich dann, wenn Geräte lange auf Halde liegen. Doch hier wird es nun richtig übel: Die Geräte lassen sich nicht aufs aktuelle macOS aktualisieren, hier die Infos.

iOS 17.1.1 ist da

Etwas gegen Bugs etwa mit WLAN im aktuellen iOS möchte Apple wohl auch demnächst unternehmen, ob das bereits mit iOS 17.1.1 geschehen wird, muss sich noch zeigen. Dieses Update ist gestern spät Abends noch erschienen, allerdings ist in den Release Notes von WLAN keine Rede, hier die Infos. Auch Mac und Apple Watch haben Updates erhalten..

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Apropos Softwarequalität, Apple hatte eigentlich schon lange einige Kniffe, Bugs aus der Entwicklung fern zu halten. Wie man dabei vorgehen möchte, lest ihr hier.

WhatsApp auf dem Mac ist ganz neu.

Brandneu – nun, ziemlich neu und endlich nativ für den Mac: WhatsApp hat seine neue Mac-App nun in den Mac App Store gestellt, hier gibt’s die Details.

Die Telekom verschenkt Disney+.

Das ist zur Abwechslung mal ein schönes Angebot: Ein Jahr kostenlos Disney+ gucken können Kunden bei der Telekom, hier lest ihr, wie.

Final Cut Pro wird verbessert.

Apple hat ein größeres Update-Paket für seine Videoschnittsoftware Final Cut Pro angekündigt. Sowohl am Mac, wie auch am iPad werden eine Reihe von Features ergänzt, hier die infos.

Damit darf ich euch einen entspannten Start in einen klirrend kalten Mittwoch wünschen.

