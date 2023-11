Home Betriebssystem Zu viele Bugs: Apple stoppt Arbeit an iOS 18 zur Fehlersuche

Zu viele Bugs: Apple stoppt Arbeit an iOS 18 zur Fehlersuche

iOS 18 und Co. sind offenbar schon in einem frühen Stadium von Problemen geplagt. Die erste Milestone-Version der Updates für das nächste Jahr zum internen Gebrauch war so voller Fehler, dass die Arbeit an allen neuen Features zeitweise gestoppt wurde. Die Zeit soll nun zur Behebung von Bugs genutzt werden.

Während iOS 17, macOS 14 und Co. vor einigen Wochen veröffentlicht wurden, liefen die Arbeiten an den Nachfolgern natürlich schon lange. iOS 18, das im kommenden Herbst veröffentlicht und ein großer Wurf werden soll, macht intern aber wohl einige Probleme, wie die übrigen nächsten Hauptversionen auch.

Vor kurzem wurde der erste Milestone fertig, also die erste für interne Testzwecke vorgesehene Vorversion von iOS 18, die neue Features demonstrieren können soll. Diese frühen Fassungen von iOS 18 und Co. steckten aber so voller teils schwerer Probleme, dass Apples Softwareverantwortliche dem gesamten Team eine Pause verordneten.

Arbeit an iOS 18 zeitweise eingestellt

Die Arbeit an allen neuen Funktionen der kommenden Systemversionen sei auf Anweisung des Managements für eine Woche eingestellt worden, berichtet die Agentur Bloomberg. Während dieser Zeit liege der Fokus vollständig auf der Beseitigung der gefundenen Fehler. Die Performance soll in diesem frühen Stadium wieder nach oben gebracht werden, hieß es.

So will Apple die Softwarequalität steigern

Diese Woche soll die Arbeit an der Featureentwicklung wieder aufgenommen werden. Völlig neu ist dieses Vorgehen nicht, schon früher hatte Apple die Entwicklungsarbeit zeitweise stillgelegt, um aus dem Ruder gelaufene Performanceprobleme in den Griff zu bekommen.

Die nun verordnete Pause betraf alle Systemversionen, einschließlich Vision Pro, so Bloomberg. Im kommenden Jahr soll dem Vernehmen nach erstmals ein großes KI-Sprachmodell in iOS Einzug halten, es soll Apples Antwort auf ChatGPT sein, heißt es.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!