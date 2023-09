Home Apple iOS 17 und Co. sind da und Tim Cook schaut Apple TV+ mit der Vision Pro – Daybreak Apple

iOS 17 und Co. sind da und Tim Cook schaut Apple TV+ mit der Vision Pro – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Die wichtigste Sache gestern in Apple-Land war wohl die Veröffentlichung der Updates für iPhone und Co., die gegen Abend erfolgte. Die neuen Versionen bringen so allerhand neues, die große Revolution bleibt aber aus. – was haltet ihr von der neuen Software?

Am gestrigen Montag war nicht allzu viel los in Apple-Land, nachdem sich die Entwicklungen im Zuge der iPhone 15-Vorstellung eine Weile überschlagen hatten, kehrte zuletzt etwas Ruhe ein. Gegen Abend stand dann die Update-Welle auf dem Programm:

iOS 17 ist jetzt da, ebenfalls iPadOS 17, 2023 wieder pünktlich. Auch watchOS 10 ist jetzt da, ebenso tvOS 17, auch der HomePod bekam ein Update.

Die Neuerungen sind zwar zahlreich, jedoch stellt Apple sie auf den entsprechenden Infoseiten wieder etwas großartiger da, als sie vielleicht sind. Oder? Was haltet ihr von iOS 17 und den anderen Updates?

Übrigens! Der Mac folgt dann in einigen Tagen.

Tim Cook schaut die ganze Zeit Apple TV+

Zumindest könnte man das glauben, wenn man sich ein Interview ansieht, dass der Applechef zuletzt gegeben hat. Darin ging es unter anderem um die Vision Pro und Cook sagt, er schaue unter anderem seine Lieblingsserie auf Apple TV+ und zwar mit der Computerbrille Vision Pro. Die kommt zwar erst nächstes Jahr, aber Cook kann natürlich schon vorher damit spielen, hier die Infos.

Viele Apple TV+-Neuerungen

Apple TV+ rüstet seinen Serien- und Filmkatalog weiter auf, wir wollen einige Ankündigungen neuer Originals mit euch teilen. Hier und hier und hier geht es zum Ausblick auf neue Inhalte.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Amazon möchte das Shopping auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ankurbeln. Neue Deal-Tage wurden daher für diesen Oktober angesetzt, hier dazu mehr.

Und einen Überblick über eine neue, für einige Nutzer vielleicht recht interessante Kamera-App geben wir euch hier.

Damit darf ich euch einen entspannten Start in den Dienstag wünschen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!