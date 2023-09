Home Betriebssystem Jetzt da! iOS 17 kann geladen werden

Jetzt da! iOS 17 kann geladen werden

iOS 17 kann ab sofort von allen Nutzern geladen und installiert werden. Wenn ihr das Update noch nicht seht, geduldet euch noch etwas. Es kann dauern, bis das Update allen Nutzern angezeigt wird.

iOS 17 ist da: Die neue Hauptversion kann ab sofort von allen Nutzern geladen und installiert werden. Um iOS 17 zu beziehen, kann der Download wie üblich in den Einstellungen im Bereich Allgemein > Software-Update angefordert werden.

Wenn euch das Update auf iOS 17 noch nicht angezeigt wird, wundert euch nicht. Apple rollt Updates bekanntlich in Wellen aus, es kann daher mehrere Minuten, oft auch eine viertel Stunde dauern, bis die Aktualisierung allen Nutzern angezeigt wird.

Vor der Installation solltet ihr allerdings auf jeden Fall noch ein aktuelles Backup machen.

Einige neue Funktionen fürs iPhone

iOS 17 bringt eine Reihe an Neuerungen, nichts davon revolutionär, einiges aber für manche Nutzer vielleicht interessant. Viele Features sind nur für Apple-Nutzer, Nutzer neuer Geräte oder US-Nutzer interessant.

So ist das neue Smart Standby-Feature nur ab iPhone 14 Pro oder höher verfügbar, die Kontakt-Poster sind nur im Kreis von Apple-Nutzern interessant und die Live Voicemail-Funktion gibt es nur in Nordamerika. Die Transkripts von Audionachrichten funktionieren ebenfalls noch nicht.

Weitere Neuerungen wie die Journal-App kommen erst später. Was bleibt, sind etwa Neuerungen in Safari in Form von Profilen, der Nachrichten-App sowie unter Musik, wo es jetzt endlich Überblendungen gibt.

Wer iOS 17 installiert, wird aber keine Probleme haben, sich im neuen System zurecht zu finden.

Im Laufe der Beta konnten wir nur begrenzt Probleme beobachten, die ganz großen Schwierigkeiten scheinen dieses Jahr auszufallen.

Wie läuft die neue Version auf euren Geräten? Teilt gern eure Meinung in den Kommentaren unter dem Artikel.

