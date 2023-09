Home Apps Macher von DaVinci Resolve veröffentlichen „Blackmagic Camera“-App zum Filmen mit dem iPhone

Macher von DaVinci Resolve veröffentlichen „Blackmagic Camera“-App zum Filmen mit dem iPhone

Verfasst von Patrick Bergmann // 18. September 2023 um 08:53 Uhr // Apps // // Keine Kommentare

Für das Schneiden von Videos verweisen wir regelmäßig auf die Software DaVinci Resolve vom Entwicklerstudio Blackmagic, da diese kostenfrei erhältlich kaum Wünsche offen lässt. Mit dem Bestellstart des iPhone 15 Pro bieten die Macher nun erstmals eine App zum Filmen mit dem Smartphone aus Cupertino an, wir haben die Details.

„Blackmagic Camera“-App

Die App richtet sich primär an Nutzer, die ihre mit dem iPhone aufgenommenen Videos mit DaVinci Resolve bearbeiten wollen, kann aber auch von allen anderen iPhone-Besitzern mit aktueller Hardware und iOS 16 genutzt werden. Das Userinterface macht deutlich, dass es sich hier um eine professionelle App handelt. Die App bietet viele manuelle Steuerungen wie Verschlusszeit, ISO, Weißabgleich und Tönung. Benutzer können auch einfach zwischen verschiedenen Objektiven, Frame-per-Sekunden-Optionen, Stabilisierungsstufen und Fokusanpassungen wechseln. Man kann auch Aufnahmeparameter, Histogramm, Fokusspitzen, Pegel und mehr in der Schnittstelle finden. Zudem bietet die App alle relevanten Dateiformate an. Dank der Implementierung von USB-C mit einer Übertragungsrate von bis zu 10 Gbit/s – im iPhone 15 Pro und 15 Pro Max – können Videos sogar direkt auf eine angeschlossene SSD abgespeichert werden. Das aufgenommene Filmmaterial lässt sich dann am besten in DaVinci Resolve bearbeiten. Passend zum Release der App gab es auch dafür ein Update, Apfelpage berichtete

Komplett kostenfrei

Wie DaVinci Resolve ist auch „Blackmagic Camera“-App trotz seines Leistungsumfangs komplett kostenfrei erhältlich und, soweit wir das feststellen konnten, auch frei von Werbung. Als Mindestvoraussetzungen werden iOS 16 sowie ein iPhone mit einem A12 Bionic empfohlen. Damit können auch Nutzer eines iPhone Xs die App ausprobieren.

-> „Blackmagic Camera“-App laden

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!