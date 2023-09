Home iCloud / Services Apple TV+ kündigt Starttermin und Trailer für die Serie „Lessons in Chemistry“ an

Die Tage werden kürzer und wir verbringen wieder mehr Zeit in den heimischen vier Wänden. Apple TV+ will dafür gewappnet sein und hat nun den Trailer und den Starttermin für die neue Serie „Lessons in Chemistry“ verraten.

Trailer ist nun verfügbar

Zumindest mal die Hauptrolle ist äußerst prominent besetzt, niemand Geringeres als Brie Larson spielt den tragenden Charakter der Serie. Die Handlung ist in den 1950-er Jahren angelegt und basiert auf dem Bestsellerroman von Bonnie Garmus. In der Serie spielt Larson den Charakter Elisabeth Zott, deren Traum, Wissenschaftlerin zu sein, in einer patriarchalischen Gesellschaft auf Eis gelegt wird. Als Elizabeth aus ihrem Labor gefeuert wird, nimmt sie einen Job als Moderatorin in einer TV-Kochshow an und macht sich daran, einer Nation übersehener Hausfrauen – und den Männern, die plötzlich zuhören – viel mehr als nur Rezepte beizubringen. Apple TV+ hat nun den dazugehörigen Trailer veröffentlicht:

Starten wird die Serie am Freitag, den 13. Oktober 2023. Die ersten beiden Folgen der insgesamt acht Episoden umfassenden Staffel lassen sich dann abrufen. Anschließend geht es im wöchentlichen bekannten Turnus weiter. Brie Larson fungiert zudem mit Jason Bateman und Susannah Grant und Michael Costigan als ausführende Produzenten der Serie.

Was kostet Apple TV+

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

