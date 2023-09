Home Deals Prime Deal Days 2023: Termin steht fest

Prime Deal Days 2023: Termin steht fest

Verfasst von Patrick Bergmann // 18. September 2023 um 16:39 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Die Inflation sowie die generelle wirtschaftliche Stimmung hier und in zahlreichen anderen westlichen Ländern hat die Konsumlust empfindlich gedämpft. Das merkt auch Amazon und kündigt nun einen zweiten „Prime Day“ an. Wir haben die Details.

Prime Deal Days angekündigt

Auch bei Amazon liegt der Umsatz deutlich hinter dem Hoch aus den Corona-Jahren und sorgte dafür, dass zum Anfang des Jahres ein deutlicher Stellenabbau stattfand. Um die Nachfrage anzukurbeln, kündigte Amazon ein zweites Shopping-Event an. Darüber haben wir hier berichtet. Das Event wird den Namen „Prime Deal Days“ tragen und läuft im Kern wie der Prime Day ab. Am 10. und 11. Oktober wird es über die zwei Tage wieder laufend wechselnde Angebote geben, auf die Prime-Mitglieder exklusiven Zugriff haben werden.Wer also keine dringende Anschaffung tätigen muss, sollte auf jeden Fall warten. Dies gilt speziell für die eigene Hardware von Amazon.

Amazon Music Unlimited für bis zu 4 Monate gratis sichern

Wer aktuell mit Spotify nicht glücklich wird und auch Apple Music doof findet, der wird vielleicht bei Amazon Prime Music Unlimited fündig. Sozusagen als Vorgeschmack bietet der Versandhändler für Prime-Kunden, die den Service als Neukunde abonnieren, gerade für vier Monate kostenfrei an:

