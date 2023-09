Home iCloud / Services Apple TV+ kündigt Animationsserie „CURSES“ an

Apple TV+ kündigt Animationsserie „CURSES“ an

Apple TV+ hat sich zur ersten Adresse für hochwertige Serien gemausert, mittlerweile wird da nahezu jedes Genre bedient. Einzig bei den animierten Serien könnte es noch mehr Inhalte geben, aber daran arbeitet man.

„CURSES“ angekündigt

Der Herbst ist da, das merkt man auch an der Frequenz, mit der Apple TV+ neue Inhalte ankündigt. Dazu zählt auch die neue und etwas gruselige Animationsserie „CURSES“, die von DreamWorks Animation produziert wird und wie folgt beschrieben wird:

“”CURSES!” ist eine brandneue animierte, gruselige Abenteuer-Comedy-Serie für Kinder von DreamWorks Animation. Wenn ein Generationenlanger Familienfluch Alex Vanderhouven in Stein verwandelt, liegt es an seinen beiden Kindern Pandora und Russ und seiner Frau Sky, Artefakte, die von ihren Vorfahren gestohlen wurden, in ihre rechtmäßigen Häuser zurückzugeben, um den Fluch endlich für immer zu heben.”

Die Serie soll konkret am 27. Oktober an den Start gehen und somit rechtzeitig vor Halloween erscheinen. Für den ausreichenden Gruselfaktor dürfte der ausführende Produzent, Autor und Regisseur John Krasinski sorgen, der auch schon bei “A Quiet Place” Part I & II mitwirkte.

Was kostet Apple TV+

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!