iPadOS 17: Update mit Sperrbildschirm-Widgets und Stage Manager-Verbesserungen ist da

Apple hat auch iPadOS 17 für alle Nutzer veröffentlicht. Damit erhält das iPad sein großes Update in diesem Jahr wieder pünktlich, nachdem es hier 2022 zu Verzögerungen gekommen war. Neu sind etwa interaktive flexible Widgets.

Apple hat heute Abend auch iPadOS 17 für alle Nutzer veröffentlicht. Damit starten die Updates für iPhone und iPad wieder parallel, nachdem es hier im letzten Jahr zu einer deutlichen Verzögerung am iPad gekommen war.

Neue Optionen für Sperrbildschirm und Widgets

iPadOS 17 bringt die flexiblen Widgets auf dem Sperrbildschirm, die interaktiv sind, wie Nutzer es von iOS 16 bereits kennen.

Es gibt auch Neuerungen beim Stage Manager, eben die Komponente, die im letzten Jahr so große Probleme gemacht hatte. Das Desktop-Feeling bei der produktiven Arbeit soll hier gestärkt werden. Neuerungen gibt es auch bei der Unterstützung externer Mikrofone und Kameras. Nun können USB-C-Geräte schneller und einfacher verwendet werden.

Darüber hinaus sind die bekannten Updates von iOS 17 auch Teil der Aktualisierung für das iPad, so kommt nun also etwa die verbesserte Autokorrektur auf das iPad, ebenso die Neuerungen in Safari, wo Nutzer nun Profile für verschiedene Anwender und Nutzungszwecke einrichten und das private Surfen mit Face ID schützen können. Neuerungen für die Offline-Nutzung von Karten in Apple Maps sind am iPad natürlich auch verfügbar.

Wie findet ihr iPadOS 17 auf euren Geräten? Lasst uns eure Meinung gern in den Kommentaren unter dem Artikel wissen.

