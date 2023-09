Home iCloud / Services Apple TV+ verrät Starttermin und zeigt Teaser zur vierten Staffel „For All Mankind“

Der Streamingdienst Apple TV+ ging seinerzeit 2019 mit einer gefühlten Handvoll Inhalten an den Start. Einer davon ist die Serie „For All Mankind“, die den Lauf der Geschichte um das Wettrennen im Weltall verdreht, deren vierte Staffel im Winter zu sehen sein wird. Wir klären auf.

Apple TV+ zeigt Teaser

Die Amerikaner haben am Ende den Wettlauf um das Rennen ins Weltall mit der ersten Mondlandung für sich entschieden, wenngleich die Sowjets mit Sputnik den ersten Satelliten ins Weltall schossen. In der Serie wird dies genau umgekehrt und erfreut sich großer Beliebtheit, sodass eine vierte Staffel abgedreht wurde. Der Streamingdienst stellt dazu einen ersten Teaser bereit und erklärt die Handlung mit den folgenden Worten:

Happy Valley ist in den acht Jahren seit Staffel 3 in das neue Jahrtausend einmarschiert und hat seinen Fußabdruck auf dem Mars schnell erweitert, indem es ehemalige Feinde zu Partnern gemacht hat. Jetzt im Jahr 2003 hat sich der Fokus des Weltraumprogramms auf die Erfassung und den Abbau von äußerst wertvollen, mineralreichen Asteroiden gerichtet, die die Zukunft sowohl der Erde als auch des Mars verändern könnten. Aber schwelende Spannungen zwischen den Bewohnern der jetzt weitläufigen internationalen Basis drohen, alles, worauf sie hinarbeiten, rückgängig zu machen.

https://www.youtube.com/watch?v=TNWO64gslUk

Los geht es ab dem 10. November

Die vierte Staffel wird mit der ersten Folge am 10. November 2023 exklusiv auf Apple TV+ anlaufen. Insgesamt umfasst die neue Staffel wieder zehn Episoden, welche im bekannten wöchentlichen Turnus ausgestrahlt werden.

Was kostet Apple TV+

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

