In letzter Sekunde: Apple Watch rettete Diabetiker das Leben

Die Apple Watch hat einmal mehr einem Menschen das Leben gerettet: Der Diabetiker Justin Eastzer wurde von seiner Uhr geweckt nachdem diese den Alarm seines Blutzuckermessgeräts empfangen hatte. Ohne diese Warnung wäre er möglicherweise in ein dialektisches Koma gefallen.

Die Galerie an Geschichten, in denen eine Apple Watch als Lebensretter auftritt, ist um einen Eintrag reicher: Dieser geht zurück auf Justin Eastzer, seines Zeichens leitender Videoredakteur der Tech-Seite CNET. Justin Eastzer ist Typ 1-Diabetiker und besitzt daher ein Messgerät, das kontinuierlich den Blutzuckerspiegel seines Trägers im Blick behält. Dieses Messgerät kann sich mit einer Apple Watch verbinden, was Eastzer das Leben gerettet hat.

Er wurde durch den Alarm seiner Apple Watch geweckt, nachdem diese eine entsprechende Meldung über einen gefährlich niedrigen Blutzuckerwert von seinem Messgerät erhalten hatte, beschreibt der Videojournalist das Erlebnis.

Daraufhin lief er sofort zum Kühlschrank und trank einige Schlucke Orangensaft, bevor er aufgrund des niedrigen Blutzuckers das Bewusstsein verlor.

Die Apple Watch hat schon viele Leben gerettet

Wenig später kam er wieder zu sich, als sich sein Blutzucker normalisierte. Ohne diese Warnung wäre er aus seinem Nickerchen womöglich nicht mehr aufgewacht, sondern in ein gefährliches diabetisches Koma gefallen.

Derzeit sind Diabetiker auf ein separates BluBlutzuckermessgerät angewiesen, doch irgendwann könnte die Uhr auch eine integrierte Blutzuckermessung besitzen. Auf dieses Feature müssen Nutzer allerdings wohl noch lange warten: Nicht vor Ende des Jahrzehnts wird die Funktion bereit sein, prognostizierten Experten. Die Entwicklung neuer Health-Sensoren für die Apple Watch steckt derzeit in der Sackgasse.

-----

