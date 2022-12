Home Sonstiges In Hotel beklaut: AirPods helfen bei Aufklärung – ein bisschen

In Hotel beklaut: AirPods helfen bei Aufklärung – ein bisschen

Auch AirPods können über das Wo ist-Netzwerk lokalisiert werden. Dies nutzte eine Apple-Kundin, nachdem sie in einem kanadischen Hotel offenbar vom Personal bestohlen worden war. Immerhin, sie bekam ihre AirPods zurück.

Sahar Mohammadzadeh weilte anlässlich des Formel-1-Grand-Prix im Imperia-Hotel in Montreal. Während ihres Aufenthalts wurde ihre Louis Vuitton-Geldbörse offenbar aus ihrer Suite entwendet, ebenso etwas Bargeld.

Ihrer Schilderung nach, die von lokalen TV-Berichten zitiert wird, zeigte sich das Hotelpersonal nicht hilfreich und weigerte sich, dem Vorgang nachzugehen. Sie nutzte daraufhin die Standortdaten ihrer AirPods, die sie der Polizei zur Verfügung stellte.

Die AirPods sind wieder aufgetaucht

Die AirPods der Kundin bewegten sich in den folgenden Wochen stets zwischen dem Hotel und einer weiteren Adresse hin und her. Die zuständige Ermittlerin verschaffte sich schließlich einen Durchsuchungsbeschluss und anschließend Zugang zu der bewussten Adresse. Zuvor hatte das zuständige Gericht bereits einem Ersuchen zur Herausgabe der Adressen der Hotelmitarbeiter entsprochen, da das Personal aufgrund der Natur des Verschwindens der persönlichen Gegenstände in Verdacht geraten war.

Die Polizeiaktion brachte Ende November tatsächlich zumindest die AirPods der Kundin wieder zu Tage, allerdings blieben die verschwundene Geldbörse und auch das Geld auch weiterhin verschwunden. Das Hotel lehnte weiterhin jede Stellungnahme ab.

Schon häufiger waren AirPods und andere in das Wo ist-Netzwerk eingebundene Geräte dabei behilflich, kriminelle Handlungen aufzudecken. Manchmal tauchte im Zuge der angestoßenen Ermittlungen sogar das gestohlene Eigentum wieder vollständig auf.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!