iConnectHue in Version 4.11: Das ist neu

Analog zu HomeKit empfehlen wir auch bei der Steuerung von Hue eher Drittanbieter-Apps. Eine davon ist iConnectHue und die Entwickler haben ihrer App ein äußerst umfassendes Update spendiert.

Kleiner Sprung, große Änderung

Das neue Update trägt die Versionsnummer 4.11 und suggeriert eigentlich, dass es ein eher kleines Update ist. Mitnichten, denn die Macher haben mehrere Monate Arbeit investiert und über 700 Verbesserungen eingepflegt. Die hatten vor allem ein Ziel, nämlich die Übersicht der App, der Leuchtmittel, der Szenen, Trigger usw. zu verbessern. Anbei einmal die Release-Notes aus dem App Store in vereinfachter Form:

Erweiterte Gruppierung, „Gruppen“ ist jetzt „Zuhause“

Helligkeitsänderung in Gruppenübersicht, Lichtschalter in Gruppen-Widget

Anwesenheitseditierung, Besuchermodus

Direkte Suche in Gruppen- und Lampenlisten

Du kannst jetzt Deine Räume/Zonen/Gruppen in unserer neuen „Zuhause“-Ansicht gruppieren:

Nach Bridge (wie es bisher war)

Nach Typ (Räume, Zonen, Gruppen)

Gemischt (wenn mehrere Bridges vorhanden)

Jede Sektion hat ihren eigenen Schalter und kann für bessere Übersicht eingeklappt werden. Auf Wunsch einiger Nutzer kannst Du die Sektionsüberschriften nun optional einklappen.

Wenn Du Pro hast, kannst Du zudem nach Wohnort unterteilen (d.h. die gewählte Gruppierung wird je Wohnort angewandt), zudem kannst Du den aktuellen/letzten Wohnort ganz oben anzeigen lassen, und, falls Du ein iPad Pro 12.9″ hast, zudem eine weitere Gruppe je Zeile anzeigen lassen, wenn Du herauszoomst.

Diese Funktion ist ab sofort in der Gruppenübersicht verfügbar (wenn alle Gruppen herausgezoomt sind), ebenfalls in der Lichtliste.

In der Gruppenübersicht auf dem iPhone zeigt Dir jetzt die Version 4.11 die aktuelle Helligkeit und das Gruppenbild (Pro)/-icon an, die Helligkeit kann per Wisch nach oben/unten angepasst werden. Pro-Nutzer können jetzt einen Lichtschalter in ihrem Gruppenwidget unterbringen, beispielsweise um bestimmte Dinge von Szenen zu trennen, etwa einen Plug, der einen Lüfter steuert.

Anwesenheitseditierung, Besuchermodus

Wenn Du die Automation eingerichtet hast, kannst Du jetzt Deine Anwesenheit direkt sehen und schnell anpassen, direkt unter dem neuen iConnectHue-Logo. Pro-Nutzer können zudem den Besuchermodus aktivieren – er lässt die Lampen an, selbst wenn die letzte angemeldete Person den Wohnort verlässt – falls Du also Besuch hast, wird er nicht länger im Dunkeln bleiben.

Direkte Suche in Gruppen- und Lampenlisten

Es ist jetzt einfacher, einzelne Lampen oder Gruppen in unseren Editoren zu finden – ziehe einfach die Liste nach unten und gib einen Suchbegriff ein.

Weitere Änderungen

Wir zeigen nun in viele Situationen unsere neuen herunterziehbaren Menüs bzw. Ansichten an

Pro-Watch-Nutzer können jetzt oben zwischen Gruppenansicht und Widget wechseln

Ein leicht angepasstes App-Icon, Pro-Nutzer haben ab sofort ein Pro-Banner darauf

„Basis“ heißt jetzt überall „Bridge“, zur Vereinheitlichung

Verbesserung bei CPU- und Speicher-Verwendung

Zufalls-Schüttel-Modus kann in den Einstellungen deaktiviert werden

Du kannst jetzt einen Nutzer von einem Gerät entkoppeln (falls Du ein Gerät ohne Zurücksetzen an ein Familienmitglied gegeben hast)

Gerätesuche nun per „+“-Icon oben rechts

Du kannst uns jetzt auf Instagram folgen! (Unter Hilfe & Mehr)

Viele andere Verbesserungen

Update kostenfrei

Das Update ist grundsätzlich kostenfrei über den iOS App Store verfügbar, sofern Ihr die App für 5,99 Euro gekauft habt. Einige der Zusatzfunktionen müssen aber über In-App-Käufe freigeschaltet werden, hier hat man vor geraumer Zeit diverse Preismodelle eingeführt. Und damit kommen wir noch einmal spezifisch zu diesem Update: Laut Entwickler stehen ein Großteil der neuen Funktionen nur den Kunden zur Verfügung, die iConnectHue in Version 4.10 gekauft oder ein 2022er Pro-Abo haben.

