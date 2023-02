Home Apps Hue-App: Neues Update verbessert „Natürliches Licht“

Hue-App: Neues Update verbessert „Natürliches Licht“

Verfasst von Patrick Bergmann // 24. Februar 2023 um 14:03 Uhr // Apps // // Keine Kommentare

Für die meisten ist Beleuchtung der Einstieg in das Smart Home und hier trifft man ziemlich schnell auf Philips Hue von Signify. Kein anderer Hersteller bietet solch ein breites Sortiment an verschiedensten Leuchtmitteln an, welches zuletzt bekanntlich erweitert wurde. Eine zuletzt eingeführte Funktion wird nun feinjustiert.

Hue-App in Version 4.36

Die Rede ist von der Funktion „Natürliches Licht“. Diese Szene wurde kurz vor Weihnachten 2022 eingeführt und passt die Szenen basierend auf dem Standort dem Tageslicht an. Beschrieben wird das wie folgt:

“Beginne mit hellen, kühlen Farbtönen, um morgens Energie zu tanken, und beschließe den Tag mit einem wärmeren, goldenen Farbton, der dir hilft, Dich am Abend zu entspannen.“

Mit dem Update auf Version 4.36 nimmt Philips Hue ein Feintuning vor. So lassen sich in dem Kontext erste Automationen einführen: Anbei einmal die Release-Notes aus dem iOS App Store:

Sie können jetzt wählen, ob Sie Ihre Beleuchtung auf die 24-Stunden-Szene “Natürliches Licht” in Ihrem Coming Home und auf benutzerdefinierte Automatisierungen einstellen wollen, oder ob Sie eine Zeitschaltuhr einrichten wollen.

Angemerkt sei hier an der Stelle, dass für diese Funktion die aktuelle Bridge vorausgesetzt ist. Die ist leicht zu erkennen, da es sich um das eckige Modell handelt.

