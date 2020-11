Home Mac Hat Probleme: M1-Mac Mini mit Bluetooth-Aussetzern, bei euch auch?

Die neuen M1-Macs haben offenbar Probleme mit Bluetooth-Verbindungen. Besonders der neue Mac Mini ist offenbar von dem Problem betroffen. Ein Austausch der Geräte schafft nicht immer Abhilfe.



Apples neue Macs mit dem M1-Prozessor haben offenbar ein paar Probleme mit der Bluetooth-Verbindung. Verschiedentlich tauchten in den letzten Tagen Berichte von Nutzern der neuen Maschinen auf, etwa in den Foren von MacRumors. Darin wird geschildert, dass sich per Bluetooth keine Verbindung mehr zu Zubehörprodukten herstellen lässt.

Drahtlose Mäuse und Tastaturen sind in vielen Büros und Haushalten seit langem Standard. Betroffen sind hier offenbar sowohl Hardware von Drittherstellern, wie auch Apples eigene Produkte.

Seid ihr auch betroffen?

Vor allem Nutzer des neuen Mac Mini (Affiliate-Link) haben offenbar mit Aussetzern bei der Nutzung von Bluetooth zu kämpfen. Apple hat einigen betroffenen Kunden Austauschgeräte zur Verfügung gestellt. In manchen Fällen half das, andere beobachten das selbe Problem nach wie vor.

Es ist nicht klar, ob es sich hierbei um ein Softwareproblem handelt oder Apple einen Hardwarefehler produziert hat. In den neuen Macs kommt offenbar ein von Apple selbst entwickelter Bluetooth- und WLAN-Chip zum Einsatz. Seid ihr auch von den beschriebenen Störungen betroffen?

Galerie der Probleme

In den letzten Wochen kam es verschiedentlich zu Problemen und Fehlern bei der Nutzung diverser neuer Apple-Produkte und das Unternehmen hängt bei der Lösung dieser Ärgernisse noch hinterher. Eine Übersicht:

