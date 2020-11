Home Betriebssystem Big Sur-Problem: Apple veröffentlicht interessante Supportanleitung für Neuinstallation auf M1-Macs

Apple hat sich zu der Problematik geäußert, dass MacBooks mit dem neuen M1-Chip ihren Betrieb einstellen, wenn Nutzer macOS Big Sur auf den Maschinen neu installieren. Apple hat nun eine abenteuerliche Anleitung veröffentlicht, die das Problem vermeiden sollen. Ob sie funktioniert, können wir nicht mit Bestimmtheit sagen, wir sind aber gespannt auf Erfahrungsberichte.

Apple hat sich zu der zweiten schwerwiegenderen Problematik geäußert, die in Zusammenhang mit macOS Big Sur aufgetreten ist. Diese hatte dazu geführt, dass Käufer eines der neuen MacBooks mit M1-Chip ihre Geräte unbrauchbar machten, wenn sie macOS Big Sur neu installiert haben, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. – ein seltener Fall, aber einige Nutzer neigen etwa dazu, auf jedem gekauften Mac das Betriebssystem zunächst einmal frisch zu installieren.

Apple veröffentlicht Supportdokument für Neuinstallations-Bug

Apple hat nun ein Supportdokument veröffentlicht, in dem verschiedene Wege beschrieben werden, das Problem zu vermeiden. Einer davon erfordert einen bootfähigen USB-Stick oder ein anderes Laufwerk mit macOS Big Sur darauf, was aktuell auch etwas schwierig zu realisieren ist für Nutzer, die nur einen Mac haben, auf dem noch kein Big Sur läuft, zudem kommt es beim neuen System zu Problemen in Zusammenhang mit der Erstellung eines bootfähigen Laufwerks.

Wenn das nicht klappt…

Wenn der Installattionsprozess mit Hilfe des bootfähigen Mediums nicht funktioniert, hat Apple noch eine weitere Lösungsmöglichkeit. Diese basiert auf der Nutzung des Terminals, das sich in der macOS-Recovery-Umgebung öffnen lässt, die beim Booten ausgewählt werden kann.

Hierbei muss der Nutzer den eigenen Mac zunächst löschen und anschließend die Neuinstallation von macOS auswählen.

Der Nutzer wird im folgenden aufgefordert, Safari zu öffnen, sowie dort dann das bewusste Supportdokument von Apple aufzurufen, um dort dann einige längere Befehle ins Terminal zu kopieren, die bestimmte Parameter für die Installation von macOS Big Sur festlegen.

Ob das ganze funktioniert, ist nicht ganz klar. Wenn jedenfalls nicht, soll der Kunde… nun, Kontakt mit dem Apple-Support aufnehmen.

