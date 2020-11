Home iPhone iPhone 12 Mini mit Touchscreen-Problemen, seid ihr auch betroffen?

Das iPhone 12 Mini hat offenbar ein Problem mit dem Touchscreen. Dieser reagiert in bestimmten Situationen nicht so, wie er sollte. Es scheinen allerdings nur wenige Nutzer betroffen zu sein. Wie sieht es bei euch aus?

Das seit wenigen Tagen an erste Käufer ausgelieferte iPhone 12 Mini (Affiliate-Link) verärgert aktuell verschiedene Nutzer mit einer kleinen Störung, diese betrifft den Touchscreen der Geräte. Nutzer klagen zuletzt darüber, dass der Bildschirm des iPhone 12 Mini manchmal nicht wie zu erwarten reagiert. Im Sperrbildschirm können Nutzer den verschiedentlich veröffentlichten Schilderungen nach häufig nicht nach oben wischen, um den Homescreen aufzurufen oder der Druck auf die Taschenlampe funktioniert nicht. Allerdings scheinen sich diese Beeinträchtigungen tatsächlich nur auf den Sperrbildschirm zu beschränken, das ist ein gutes Zeichen.

Ist euer iPhone 12 Mini auch betroffen?

In der Redaktion haben wir seit einigen Tagen ebenfalls ein iPhone 12 Mini im Test. hier lest ihr unsere Eindrücke. Auch bei uns waren zwischenzeitlich Unregelmäßigkeiten in Zusammenhang mit dem Touchscreen zu beobachten, diese weichen allerdings von dem geschilderten Fehlerbild ab.

Wenn sich das Problem tatsächlich nur auf den Sperrbildschirm beschränkt, ist zu vermuten, dass sich die Störung auf einen Bug in iOS 14 und die gerätespezifischen Anpassungen beschränkt. In diesem Fall kann Apple das Problem mit einem iOS-Update beheben und wird das wohl auch zeitnah tun.

Wie ist es bei euch? Macht auf eurem iPhone 12 Mini der Touchscreen Probleme und wenn ja, wo und in welcher Weise?

