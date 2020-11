Home Betriebssystem macOS Big Sur-Systemwiederherstellung kann M1-Macs unbrauchbar machen

macOS Big Sur kann Macs mit M1-Prozessor unbrauchbar machen, wenn Nutzer versuchen, die Rechner neu aufzusetzen. In dem Fall tritt bei manchen Nutzern im Verlauf des Installationsprozesses ein Fehler auf, die Rechner können anschließend nicht mehr benutzt werden. Es gibt keine leichte Lösung für das Problem.

Apples neues Betriebssystem für den Mac Big Sur hat noch verschiedene Fallstricke, die den Betrieb zu einem Wagnis machen können. Einer davon erwischt Nutzer, die versuchen, ihren Mac neu aufzusetzen. Das trifft wahrscheinlich eher wenige Anwender, für manche gehört dieser Schritt allerdings zum Standardvorgehen beim Neukauf eines Mac. Ein Nutzer beschrieb das Drama im Forum von MacRumors. Er installiert nach dem Neukauf eines Mac grundsätzlich macOS komplett neu, um sich von allen vorinstallierten Programmen wie GarageBand und iMovie zu trennen und mit einem komplett frischen System zu starten.

Ob sinnvoll oder nicht, dieses Vorgehen brachte dem Anwender zuletzt kein Glück: Bei einem neuen MacBook Air und MacBook Pro, jeweils mit M1-Chip, trat während der Installation ein Fehler auf. Die Fehlermeldung besagte wenig erhellend, bei der Personalisierung des Updates sei ein Fehler aufgetreten.

Stundenlange Beratungen mit Apple Care brachten kein befriedigendes Ergebnis

Der Kunde setzte sich in weiterer Folge per Telefon mit Apple in Verbindung. Dort erfuhr er, dass er zumindest nicht der einzige Kunde mit diesem Problem sei. Zum Zeitpunkt seines Anrufs lagen schon 75 bekannte Fälle vor, in denen das selbe Problem aufgetreten war.

Die Beratungen mit Apple nahmen mehrere Stunden in Anspruch und brachten kein befriedigendes Ergebnis: Dem Kunde wurde erklärt, es gebe keine Möglichkeit, das Problem zu beheben und die Rechner wieder nutzbar zu machen. Er solle seine Macs zu Apple zurückschicken oder auf ein künftiges Update warten, das den Bug beseitigt. Indes, wie sich später zeigte, gibt es zwar einen Weg, die Macs wiederzubeleben, der ist aber nur für wenige Nutzer gangbar.

Hierzu benötigt werden ein weiterer funktionierender Mac, ein passendes Kabel sowie die App Configurator 2. Damit kann ein intakter Mac dem defekten Gerät in gewisser Weise Starthilfe geben, indem die Firmware neu installiert wird, Apple beschreibt das Vorgehen in einem Supportdokument. Allerdings dürfte es für die meisten betroffenen Kunden dennoch heißen: Ab zum Apple Store.

