Für 100 Millionen Dollar: Apple startet Initiative gegen Rassismus in den USA

Apple hat eine neue Initiative gegen systemischen Rassismus ins Leben gerufen. Im Rahmen dieser Kampagne wird auch ein neues Studienzentrum von Apple in Detroit finanziert. Die Initiative hat ein Volumen von 100 Millionen Dollar.

Apple hat heute eine neue Initiative zur Bekämpfung von strukturellem Rassismus in den USA vorgestellt. Damit ist auch klar, worum es sich bei Apples großer Ankündigung handelt, über die seit gestern spekuliert wurde.

Das Programm hat ein Volumen von 100 Millionen Dollar. Apple möchte mit dem Propel Center einen Ort für innovative Lernformen schaffen, der sich im besonderen an die historisch gewachsenen farbigen Gemeinschaften der USA richtet. Weiterhin wird eine Apple-Akademie für technische Bildung und Softwareentwicklung in Detroit begründet, einer Stadt, die schon lange mit massiven strukturellen Problemen zu kämpfen hat. Darüber hinaus soll ein Gründerzentrum für farbige Unternehmer aufgebaut werden.

Tim Cook: Gerechtere Welt muss unser Ziel sein

Das Ziel aller Menschen müsse sein, sich für eine gerechtere Welt und mehr Chancengleichheit einzusetzen, die neue Initiative von Apple sende ein starkes Signal aus, sich diesem Ziel verpflichtet zu fühlen, so Applechef Tim Cook in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Für seine Initiative hat sich Apple diverse Partner aus Bildung und Wirtschaft gesucht. Alle Menschen verdienen die selben Chancen, sich selbst zu verwirklichen, unabhängig von Hautfarbe oder Postleitzahl, so Lisa Jackson, bei Apple verantwortlich für Umweltschutz, Nachhaltigkeit und Inklusion. Sie wird die neue Initiative auch federführend betreuen. Farbige Gemeinschaften haben in der Vergangenheit maßgeblich dazu beigetragen, den amerikanischen Traum zu verwirklichen, so Jackson. Apple sei stolz, neue und inspirierende Möglichkeiten in diesem Bereich zu schaffen.

Weitere Details zu dem neuen Programm finden sich in Apples ausführlicher Mitteilung.

