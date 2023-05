Home Apple Erste schnelle Sicherheitsupdates | Keine Einigung mit Masimo vor Gericht | Polizei verschenkt AirTags – Daybreak Apple

Einen wundervollen guten Morgen! Heute berichten wir euch über die neuen, schnellen Sicherheitsupdates von Apple. Außerdem geht es vor Gericht mit Masimo weiter und die Polizei in New York verschenkt AirTags gegen Autodiebstähle. Das und mehr gleich hier!

Sicherheitsupdates kommen nun schneller

Wer kennt es nicht, in die Software von Apple hat sich der eine oder andere Fehler oder eine Sicherheitslücke geschlichen und man muss nun Wochen bis zum nächsten, großen Softwareupdate warten. Dies ist nun nicht mehr so, Apple hat mit den letzten Software-Versionen die technische Möglichkeit geschaffen, Updates jetzt einfach nach belieben auszurollen. So kam am 1. Mai das Update 16.4.1 (a) als erstes dieser Art. Ebenfalls erschienen ist 13.3.1 (a) für macOS.

Keine Einigung vor Gericht

Weiterhin konnte Apple sich nicht mit Masimo einigen. Der Vorwurf des Konzerns lautet, Apple habe ihnen geistiges Eigentum gestohlen und ohne dieses wäre es ihnen nicht möglich gewesen, den Sauerstoffsensor zu entwickeln, der ab der Apple Watch 6 verbaut wird. Insgesamt sind 6 der 7 geschworenen auf der Seite von Apple. Da sich jedoch einer widersetzt, kann der Fall sich noch weiter hinziehen.

New Yorker Polizei verschenkt AirTags

Obwohl Appel angekündigt hat, dass die Tracker eigentlich nicht für Diebstahlschutz geeignet sind, kommt die Polizei in New York dieser Empfehlung nicht nach. Die AirTags können der Polizei dabei helfen, gestohlene Fahrzeuge wiederzufinden und so empfiehlt sie jedem, einen in seinem Auto zu platzieren. Zu diesem Anlass werden 500 AirTags an New Yorker Bürger verschenkt.

Was sonst noch wichtig war

Das war es wiedermal für heute. Euch noch einen schönen und erfolgreichen Tag!

