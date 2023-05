Home iCloud / Services Apple TV+: Severance-Produzenten heillos zerstritten – nächste Staffel gefährdet?

Im Wettbewerb der Streamingdienste ist Apple TV+ für zwei Serien bekannt: „Ted Lasso“ und „Severance“. Letztgenannte Serie hat sich dabei für den Streamingdienst zu einem absoluten Überraschungserfolg entwickelt, doch der Erfolg scheint das Team dahinter zerstritten zu haben.

Showrunner heillos zerstritten

Die erste Staffel der Serie „Severance“ war ein absoluter Erfolg und heimste zahlreiche Nominierungen und Auszeichnungen ein. Angesichts der Konflikte im Hintergrund kann man diese Leistung nicht hoch genug einschätzen. Die beiden Showrunner Dan Erickson und Mark Friedman sind so heillos zerstritten, Insider gegenüber Puck News sprechen gar vom absoluten Hass aufeinander. Die Streitigkeiten zwischen den beiden eskalierten bis zu einem Punkt, an dem Friedman entschied, dass er nach dieser Saison nicht mehr an der Show arbeiten wollte. Das übrige Team konnte ihn zum Bleiben überreden, doch die Stimmung innerhalb des Teams ist weiterhin recht frostig.

Kosten explodieren

Neben den Streitigkeiten im Team gefährden zudem die explodierenden Produktionskosten den mittelfristigen Erfolg der Serie. Die Kosten knacken für eine Episode der zweiten Staffel laut dem Bericht die Grenze von knapp 20 Mio. US-Dollar pro Folge. Die Kosten eine Episode der ersten Staffel lagen noch bei rund 15 Millionen US-Dollar. Das führt dazu, dass sich der Start der zweiten Staffel der Erfolgsserie erheblich verzögern dürfte. Die wird jedoch sehnsüchtig erwartet, da insgesamt acht neue Darsteller erwartet werden. Die Liste umfasst Bob Balaban, Robby Benson, Stefano Carannante, Gwendoline Christie, John Noble, Olafur Darri Olafsson, Alia Shawkat und Merritt Wever.

Was kostet Apple TV+

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

