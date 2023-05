Home Sonstiges Freevee meldet sich zurück: Die Neuzugänge im Mai 2023

Freevee meldet sich zurück: Die Neuzugänge im Mai 2023

Die Auswahl an Streamingdiensten ist in Deutschland mittlerweile ziemlich groß und richtet sich auch daran, was man im Monat ausgeben möchte. Wer allerdings Prime-Kunde ist, der bekommt einen Streamingdienst frei Haus: Die Rede ist von Freevee und nach einer kleineren Auszeit gibt es für Mai mal wieder eine größere Liste mit Neuzugängen.

Das seht Ihr bei Freevee im Mai

Im Mai kommt eine der interessantesten Sci-Fi-Serien der letzten 10 Jahre zu Freevee: Die Rede ist von „Under The Dome“, die auf den gleichnamigen Büchern basiert und leider mit der dritten und finalen Staffel abgebaut hat. Dazu gesellen sich noch die folgenden Inhalte:

Die Filme im Mai 2023

The Ballad of Lefty Brown

Verfügbar ab 1. Mai

Verfügbar ab 1. Mai Apocalypto

Verfügbar ab 5. Mai

Verfügbar ab 5. Mai Volition

Verfügbar ab 9. Mai

Verfügbar ab 9. Mai Darker Shades of Elise

Verfügbar ab 13. Mai

Verfügbar ab 13. Mai Brüder – Feinde

Verfügbar ab 14. Mai

Verfügbar ab 14. Mai Apache Junction – Stadt der Gesetzlosen

Verfügbar ab 17. Mai

Verfügbar ab 17. Mai Iron Sky – Wir kommen in Frieden

Verfügbar ab 21. Mai

Verfügbar ab 21. Mai Sweetie, You Won’t Believe It

Verfügbar ab 21. Mai

Verfügbar ab 21. Mai Topside – Flucht ins Ungewisse

Verfügbar ab 25. Mai

Verfügbar ab 25. Mai The Call – Leg nicht auf!

Verfügbar ab 27. Mai

Verfügbar ab 27. Mai Shepherd – Fluch der Vergangenheit

Verfügbar ab 29. Mai

Die Serien im Mai 2023

My Teen Romantic Comedy SNAFU S3

Verfügbar ab 1. Mai

Verfügbar ab 1. Mai Under the Dome S1-3

Verfügbar ab 1. Mai

Verfügbar ab 1. Mai Wilfred S1-4

Verfügbar ab 10. Mai

So viel Werbung müsst Ihr ertragen

Wie bereits angedeutet, handelt es sich hier um ein werbefinanziertes Angebot. Pro Stunde unterbricht Amazon Filme und Serienfolgen für insgesamt maximal neun Minuten, um Werbung zu präsentieren. Überspringen lassen sich die Clips nicht. Um die Inhalte zu sehen, müsst ihr über ein Amazon-Konto verfügen. Die Inhalte lassen sich direkt über die Webseite von Amazon oder über die jeweiligen Prime-Apps konsumieren.

War Freevee zum Start des Dienstes noch etwas zurückhaltend bei der Werbung und schöpfte die angekündigten 9 Minuten selten aus, hat sich das Blatt nun deutlich gewandelt. Mittlerweile reizt Amazon das Zeitfenster für Werbung bei Freevee nahezu vollständig aus. Zudem sei noch angemerkt, dass der Dienst häufig nur die erste Staffel einer Serie kostenfrei zeigt, die restlichen müssen dann kostenpflichtig erworben werden.

