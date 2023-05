Home iCloud / Services Apple TV+ bestätigt vierte Staffel für „The Morning Show“

Der Streamingdienst Apple TV+ wurde im Herbst 2019 mit einer eigenen Keynote angekündigt und man sprach davon, auf Eigenproduktionen zu setzen. Neben „See – Reich der Blinden“ zeigte man auch eine Serie mit Jennifer Aniston, Renee Zellweger und Steve Martin in den Hauptrollen. Vor dem Start der dritten Staffel gibt es nun erfreuliche Nachrichten für alle Fans der Serie.

„The Morning Show“ bekommt vierte Staffel

Die erste Staffel der Show beschäftigte sich mit der damaligen #metoo-Debatte, während bei der gerade fertig ausgestrahlten zweiten Staffel die Corona-Pandemie im Mittelpunkt steht. Die dritte Staffel ist ebenfalls abgedreht, auf den Start müssen wir noch warten. In der Zwischenzeit bestätigte Apple TV+ gegenüber dem Branchenmagazin Variety, dass man eine vierte Staffel in Auftrag gab. Details dazu gibt es jedoch keine, was Handlung und Cast betrifft. Zudem ist unklar, wann die Dreharbeiten beginnen. Wir gehen allerdings davon aus, dass ein Start nicht vor 2024 zu erwarten sein wird.

Was kostet Apple TV+

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

