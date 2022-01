Einsteiger-iPad: 5G, Wi-Fi 6 und Bluetooth 5 schon 2022?

Das Einsteiger-iPad dürfte auch in diesem Jahr wiederum auf ein Update zusteuern. Dabei erhält das günstigste Tablet von Apple wohl einen neuen Chip und besseres Bluetooth. Auch 5G soll dann in das Einsteigermodell einziehen.

Apple wird wohl auch in diesem Jahr eine neue Version seines Einsteiger-iPad auf den Markt bringen. Nun gibt es erste Spekulationen zu den möglichen Eckdaten des Geräts. Sie wurden von einem der bekannteren Leaker in Umlauf gebracht.

Wie er auf dem Kurznachrichtendienst Twitter erklärt hat, geht er davon aus, dass Apple dem nächsten Modell des Einsteiger-iPad den A14 Bionic-Chip einbauen wird. Dieser bietet ausreichend Leistungsreserven für viele Jahre an iPadOS-Updates. Auch 5G soll dann von der günstigsten Version des iPad unterstützt werden.

The iPad 10th Generation is coming out towards the end of this year with 5G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, A14 processor, 10.2 inch display, and the lightening connector. This will be the last model before a redesign is to take place in 2023.