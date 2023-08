Home Hardware Die Neuheiten von AVM zur IFA 23

Die Neuheiten von AVM zur IFA 23

Diesen Freitag geht es endlich los: Der Techtember startet und den Auftakt macht selbstverständlich die IFA in Berlin. Wir sind vor Ort und halten die Augen für euch offen. Den Anfang machen wir mit AVM, die zur IFA ein paar Neuheiten im Gepäck haben. Wir geben eine kurze Übersicht.

FRITZ!Box 5690 Pro

Kupferdraht war gestern, Glasfaser ist heute und die Zukunft. Um die Vorteile eines Glasfaseranschlusses voll ausnutzen zu können, braucht es die entsprechende Hardware und hier will AVM mit der neuen FRITZ!Box 5690 Pro punkten – die zudem weiterhin an einem klassischen DSL-Anschluss genutzt werden kann. Die kommt mit Wi-Fi und einem integrierten „Smart Home-Hub“. Als Triband-Router aufgestellt, werden über die drei Frequenzbänder 2,4 GHz, 5 GHz und erstmals 6 GHz nach den Standards Wi-Fi 6 und 7 Datenraten von bis zu rund 18,5 GBit/s übertragen. Anbei einmal die wichtigsten Specs:

Unterstützt Glasfaserstandards GPON bis 2,5 GBit/s, AON bis 1 GBit/s

Am Glasfasermodem (ONT) mit 2,5 GBit/s (WAN) einsetzbar

Unterstützt DSL inkl. Supervectoring 35b bis 300 MBit/s

Triband-Mesh, 4×4 auf 2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz / Wi-Fi 7, 6E, 6

WLAN-Geschwindigkeiten: 2,4 GHz: bis zu 1.200 MBit/s (Wi-Fi 6), 5 GHz: bis zu 5.760 MBit/s (Wi-Fi 7); 6 GHz: bis zu 11,53 GBit/s (Wi-Fi 7)

1x 2,5-Gigabit-LAN/WAN-Anschluss und 4 LAN-Anschlüsse mit 1 GBit/s

Telefonie über DECT, IP/SIP und 1 analogen Telefonanschluss (FXS)

Smart Home über DECT ULE und Zigbee, Matter in Vorbereitung

1x USB 3.1 für Mobilfunksticks (5G/4G) sowie Speichermedien und Drucker

FRITZ!Box 6670 Cable

Wer auf den reinen Glasfaseranschluss setzt, bekommt mit der 6670 Cable ein neues Modell. Auch hier sind die Smart-Home-Standards DECT ULE und Zigbee bereits integriert. Interessant, zu einem zukünftigen Zeitpunkt soll mittels Firmwareupdate Matter nachgereicht werden. Anbei einmal die wichtigsten Specs:

DOCSIS-3.1-Router für Internet am Kabelanschluss

Kanalbündelung mit 2×2 OFDM(A) und 32×8 SC-QAM

WLAN Mesh, 2×2, auf 2,4 und 5 GHZ, Wi-Fi 7

WLAN-Geschwindigkeiten: 2,4 GHz: bis zu 720 MBit/s, 5 GHz: bis zu 2.880 MBit/s

1x 2,5-Gigabit-LAN/WAN-Anschluss und 4 LAN-Anschlüsse mit 1 GBit/s

Telefonie über DECT, IP/SIP und 1 analogen Telefonanschluss (FXS)

Integrierter TV-Tuner zum Streamen des Fernsehsignals im Heimnetz

Smart Home über DECT ULE und Zigbee, Matter in Vorbereitung

FRITZ!OS mit Kindersicherung, Mediaserver, FRITZ!NAS, WLAN-Gastzugang u. v. m.

1x USB 2.0 für Mobilfunksticks (5G/4G) sowie Speichermedien und Drucker

FRITZ!Powerline 1240 AX mit Wi-Fi 6

Die sogenannten Powerline-Adapter erfreuen sich großer Beliebtheit, um das vorhandene WLAN-Netzwerk zu erweitern. Zur IFA 2023 kommt der neue FRITZ!Powerline 1240 AX mit Wi-Fi 6, der Übertragungsraten von bis 1.200 Mbit/s (über die Stromleitung) und über Wi-Fi 6 auf 2,4 GHz mit bis zu 600 MBit/s ermöglichen soll.

Neuer Fenster/Türkontakt FRITZ!DECT 350

Der kompakte FRITZ!DECT 350 erkennt unmittelbar, wenn Türen oder Fenster geöffnet bzw. geschlossen oder gekippt werden. Der DECT-ULE-Sensor und die smarten Heizkörperregler FRITZ!DECT 302 und 301 können zusammen effizient Heizenergie einsparen – und schonen damit Umwelt und Portemonnaie. Denn Szenarien wie „Wenn Fenster auf, dann Heizung runter“ lassen sich spielend leicht einrichten. Damit einhergehend bekommen smarten Steckdosen FRITZ!DECT 200 und 210 mittels Firmwareupdate neue Funktionen zur Energieüberwachung.

Smart Home-Integration wird ausgebaut

Damit wird deutlich, dass AVM sich von seinem Kerngeschäft Router etwas lösen und in den Bereich Smart Home deutlich tiefer einsteigen will. Dazu werden am Stand auch diverse Showcases im Zusammenspiel mit den bisher erhältlichen Produkten gezeigt und man arbeitet daran, Matter zu integrieren.

Preise und Verfügbarkeit

Fangen wir mit den beiden Routern an, die im Laufe des vierten Quartals 2023 in den Handel kommen sollen. Für die FRITZ!Box 5690 Pro werden 339 Euro fällig, die FRITz!Box 6670 Cable ist bereits ab 289 Euro erhältlich. Als ambitioniert erachten wir die 39 Euro für den Fensterkontakt FRITZ!DECT 350, der zudem erst über den Jahreswechsel in den Handel gehen soll.

