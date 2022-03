Home Apple Apple und Inklusion: Personal nun weiblicher und multikultureller als je zuvor

Letzte Woche hat Apple seinen „Inclusion and Diversity Report“ veröffentlicht. Dieser zeigt, wie sich Apples Personalbestand zwischen 2014 und 2021 verändert hat. Dies betrifft vor allem die Zahl derer, die weiblich sind oder unterrepräsentierten Minderheiten angehören. Dort hat es Apple in den letzten Jahren geschafft, mehr Inklusion zu erreichen.

Insgesamt beschäftigt Apple über 165.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer weltweit im Einzelhandel, in der technologischen Entwicklung, in nicht-technologischen Bereichen und in Führungsrollen. Dabei hat Apple es laut seinem neuesten Bericht geschafft, mehr Frauen einzustellen sowie Menschen, die ethnischen Minderheiten angehören.

Anteil von Frauen gestiegen

So war im Jahr 2014 die Belegschaft noch 70% männlich und nur 30% weiblich. Heute ist der Prozentsatz der männlichen Mitarbeiter auf 65.2% gesunken und der weibliche Anteil auf 34.8%. Darüber hinaus wurde der Anteil von Frauen in Führungspositionen um 87% erhöht und der generelle Prozentsatz von Frauen, die bei Apple arbeiten, um 89%. Somit stieg der Anteil von Frauen in Führungspositionen beispielsweise im Bereich Forschung und Entwicklung nun auf 34%.

Belegschaft nun multikultureller als zuvor

Außerdem hat Apple im letzten Jahr mehr Latinos sowie Menschen mit dunkler Hautfarbe als je zuvor eingestellt. In den USA stellen diese nun einen Anteil von 25% in Führungspositionen sowie 41% des Führungspersonals im Einzelhandel.

Apple gleichauf mit Konkurrenz

Laut der Nachrichtenseite Protocol hat Apple nun eine Belegschaft, die ähnliche Levels von Inklusion zeigt wie die seiner Konkurrenz. Denn auch bei Google und Microsoft beträgt der Anteil an Menschen aus unterrepräsentierten Bevölkerungsteilen nun jeweils ungefähr 50%.

