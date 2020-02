Corona-Virus: Apple hält Hauptversammlung im Apple Park unter verschärften Auflagen ab

Apples Besucher der jährlichen Hauptversammlung wurden von Apple im Vorfeld der Veranstaltung über besondere Vorsichtsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus informiert. Personen, die sich im Februar in China aufgehalten haben, werden aufgefordert, sich an die vorgeschriebene Quarantäne-Frist zu halten.

Heute findet Apples jährliche Hauptversammlung statt. Im Zuge dieser Veranstaltung lädt der iPhone-Konzern ins Steve Jobs-Theater im Apple Park. Die Aktionäre wurden aber diesmal im Vorfeld der Jahreshauptversammlung darüber informiert, dass die Veranstaltung unter dem Eindruck des Corona-Virus steht und somit spezielle Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden. Apple arbeite eng mit den Behörden, insbesondere dem amerikanischen CDC zusammen, um einen bestmöglichen Schutz von Personal und Besuchern im Apple Park zu gewährleisten. Besucher, die sich im Februar in dem am meisten von der neuartigen Lungenerkrankung Covid-19 betroffenen Land China aufgehalten haben, informiert Apple darüber, dass sie sich der vorgeschriebenen zweiwöchigen Quarantäne-Frist zu unterwerfen haben.

I’m supposed to go to the Apple shareholder meeting tomorrow. If I somehow contract Coronavirus, is that covered under AppleCare? pic.twitter.com/ZdF4qCkfmG

— Sean Montgomery (@gomery) February 25, 2020