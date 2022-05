Home iCloud / Services Comedy-Serie „Trying“ bekommt dritte Staffel auf Apple TV+

Comedy-Serie „Trying“ bekommt dritte Staffel auf Apple TV+

Comedy-Serien aus England genießen gemeinhin einen sehr guten Ruf und ein solcher Inhalt ist mit „Trying“ auch auf Apple TV+ zu finden. Nun kündigte der Dienst den Start der dritten Staffel an.

„Trying“ bekommt dritte Staffel

Die beiden ersten Staffeln der Serie sind bereits auf Apple TV+ verfügbar, ab Ende Juli startet die dritte Staffel. Dies kündigte der Streamingservice mittels Pressemitteilung an. Die dritte Staffel knüpft nahtlos am Ende der zweiten Staffel an. Die beiden Protagonisten wachen als Eltern auf, müssen ihre Kinder aber erst noch kennenlernen. Die Serie wird von Andy Wolton erstellt, geschrieben und produziert. Jim O’Hanlon ist Regisseur und ausführender Produzent, während Sam Pinnell als Produzent, Tim Mannion als Co-Produzent und Josh Cole als ausführender Produzent fungiert.

Startet am 22. Juli

Die erste Folge der dritten Staffel soll am 22. Juli 2022 erscheinen, insgesamt beinhaltet die dritte Staffel acht Episoden, die vermutlich wieder in einem wöchentlichen Turnus ausgestrahlt werden. Apple TV+ lässt sich dabei über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 4,99 Euro pro Monat der mit Abstand günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

