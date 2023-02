Home Sonstiges ChatGPT Plus startet in Deutschland: Diese Vorteile bietet die Premium-Variante

Wer den Dienst von ChatGPT in Anspruch nehmen will, muss zu Spitzenzeiten teilweise stundenlange Wartezeiten in kauf nehmen. Die Chat-KI wird weiterhin kostenlos bleiben, jedoch wird jetzt auch ein Abo-Dienst angeboten, der verschiedene Vorteile mit sich bringt.

Das Premium-Abo von ChatGPT ist nun seit dem 10. Februar auch in Deutschland verfügbar und bietet folgende Vorteile:

Direkten Zugang zu ChatGPT ohne Wartezeit

Schnellere Reaktionszeit

Bevorzugter Zugang zu Verbesserungen und Neuerungen in der Zukunft

Indem man ein Premium-Abo anbietet, kann man den Dienst weiterhin kostenlos für so viele Nutzer wie möglich bereitstellen, so OpenAI in ihrer Mitteilung. Außerdem wird auch an einer API gearbeitet, um den Dienst zukünftig für Entwickler interessanter zu machen.

Preis

Die Kosten für ChatGPT-Premium belaufen sich auf 20 US-Dollar im Monat. Außerdem ist, wie in Amerika üblich, die Steuer nicht im Preis enthalten, diese wird einem erst beim Checkout angezeigt und so beläuft sich der Gesamtpreis auf 23,80 Dollar (22,23 Euro).

Sinnvoll ist eine Anschaffung, wenn ihr ChatGPT regelmäßig benutzt und zu den Stoßzeiten die Wartezeit vermeiden wollt.

Google bringt sich in Erinnerung

Unterdessen ist die Konkurrenz inzwischen erwacht: Google hat seinen eigenen Chat-Bot auf die Öffentlichkeit losgelassen, wenn auch zunächst mit angezogener Handbremse. Das ist auch gut so, in einer ersten Demo machte der Google-Bot gleich einen fachlichen Fehler und schickte die Google-Aktie umgehend in die Grube.

