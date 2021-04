Home Apple Breaking: Apple Quartalszahlen fürs Q2 2021 sind da

Breaking: Apple Quartalszahlen fürs Q2 2021 sind da

Apple hat soeben seine Quartalszahlen veröffentlicht. Es ist ein absolutes Rekordquartal. Die Verkäufe stiegen um satte 54%.

Hier sind die Zahlen:

Gewinn pro Aktie : $1.40 vs. $0.99 geschätzt

: $1.40 vs. $0.99 geschätzt Umsatz : $89.58 Mrd. vs. $77.36 Mrd. Geschätzt, ein Plus von 53.7% year-over-year

: $89.58 Mrd. vs. $77.36 Mrd. Geschätzt, ein Plus von 53.7% year-over-year iPhone Umsatz : $47.94 Mrd. vs. $41.43 Mrd. geschätzt, ein Plus von 65.5% year-over-year

: $47.94 Mrd. vs. $41.43 Mrd. geschätzt, ein Plus von 65.5% year-over-year Services Umsatz : $16.90 Mrd. vs. $15.57 Mrd. geschätzt, ein Plus von 26.7% year over year

: $16.90 Mrd. vs. $15.57 Mrd. geschätzt, ein Plus von 26.7% year over year Umsatz mit anderen Produlten : $7.83 Mrd. vs. $7.79 Mrd. geschätzt, ein Plus von 24% year-over-year

: $7.83 Mrd. vs. $7.79 Mrd. geschätzt, ein Plus von 24% year-over-year Mac Umsatz : $9.10 Mrd. vs. $6.86 Mrd. geschätzt, ein Plus von 70.1% year-over-year

: $9.10 Mrd. vs. $6.86 Mrd. geschätzt, ein Plus von 70.1% year-over-year iPad Umsatz : $7.80 Mrd. vs. $5.58 Mrd. geschätzt, ein Plus von 78.9% year-over-year

: $7.80 Mrd. vs. $5.58 Mrd. geschätzt, ein Plus von 78.9% year-over-year Gross margin: 42.5% vs. 39.8% geschätzt

Apple übertrifft die Erwartungen der Analysten deutlich

Mit diesen Zahlen konnte Apple die ohnehin bereits optimistischen Erwartungen der Analysten noch einmal deutlich übertreffen, diese waren im Schnitt von rund 76 Milliarden Dollar Umsatz im zurückliegenden Quartal ausgegangen. Apple hatte im Vorfeld aufgrund der Corona-bedingten Einschränkungen von Wirtschaft und Gesellschaft keinen Ausblick für dieses Quartal vorgelegt.

Ein starker Treiber der Verkäufe ist und bleibt, so zynisch das klingt, die Corona-Pandemie. Diese hat auch erheblich zum drastischen Anstieg der Umsätze mit dem Mac beigetragen. Auch das iPad ist als produktiv genutzte Plattform in der Pandemie gefragt gewesen.

Den Anlegern gefällt die überragende Bilanz des Konzerns erwartungsgemäß. Die Anteilsscheine verteuerten sich in New York nachbörslich zeitweise um knapp 4%.

Gleich im Conference Call stellen sich Tim Cook und Co. wie gewohnt den Fragen der Analysten. Wir werden die wichtigsten Details aus den getätigten Aussagen in unsere laufende Berichterstattung aufnehmen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!