Booster oder mehr Tests: Apple verschärft Covid-Protokoll für Mitarbeiter

Apple fordert in Zukunft von allen Mitarbeitern wahlweise den Nachweis über eine erfolgte Booster-Impfung gegen Corona oder eine erhöhte Testfrequenz, sobald sie ihren Arbeitsplatz betreten wollen. Das gilt freilich nur für diejenigen Beschäftigten, die überhaupt noch einen physischen Arbeitsplatz bei Apple haben, das sind also vor allem die Mitarbeiter der Apple Stores.

Apple verschärft sein Monitoring von Corona: In Zukunft müssen alle Mitarbeiter einen Nachweis über eine erfolgte Booster-Impfung gegen Corona vorlegen. Dieser Schritt wird in einer internen E-Mail skizziert, die The Verge vorliegt. Danach haben alle Mitarbeiter von dem Tag an, an dem sie Anspruch auf den Booster haben, vier Wochen Zeit, den entsprechenden Nachweis zu übermitteln, als Grund nennt Apple die verringerte Wirksamkeit der initialen Impfungen mit der Dauer der Zeit sowie die Ausbreitung der ansteckenderen Variante Omicron. Wenn die Mitarbeiter den Nachweis nicht erbringen, sind die direkten Konsequenzen allerdings nicht allzu drastisch.

Erhöhte Testintervalle bei Betreten des Arbeitsplatzes

In diesem Fall wird die Frequenz der Corona-Tests bei den betreffenden Mitarbeitern erhöht, wenn sie ihren Arbeitsplatz im Unternehmen betreten wollen. Da aktuell noch die aller meisten Mitarbeiter im Home-Office beschäftigt sind, trifft dies vor allem die Beschäftigten, die im Apple Store arbeiten – in denen, die derzeit geöffnet sind. Von einer kategorischen Impfpflicht im unternehmen sieht Apple damit also weiterhin ab, anders als etwa Google oder Facebook.

Allerdings steht die Impfpflicht in Unternehmen in den USA für bestimmte Betriebe ohnehin aktuell unter Beschuss und könnte rechtlich scheitern. Apple war hiervon allerdings noch nie ein klarer Befürworter.

