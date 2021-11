Home Deals Black Friday bei tink: Bis -70% auf Google Nest, tado, Sonos und Co.

Wer Smart-Home kennt, kennt auch tink. Der Smart-Home-Experte listet zahlreiche Produkte rund um das intelligente Wohnen: Von funkender Beleuchtung, über selbst öffnende Türschlösser bis hin zu automatisch regulierenden Heizkörperthermostaten ist alles dabei. In der zehntägigen Black Friday Week vom 19. – 29. November spart ihr auf viele der smarten Produkte bis zu 70 Prozent.

Die Black Friday Week bei tink ist gestartet. Mit dem unteren Link können Apfelpage-Leser bis zu 70 % auf Marken wie Philips Hue, tado, Sonos, AVM, ring, BOSCH und vielen weiteren sparen. In diesem Artikel zeigen wir euch unsere Top 10 Angebote.

⇉ Black Friday Week: Bis -70 % auf Smart Home bei tink (Affiliate-Link)

Ledvance SMART+ Bluetooth farbiges E27-Leuchtmittel 6er-Pack

Ledvance ist ein aus der Ausgliederung von OSRAM hervorgegangenes Unternehmen mit Sitz in München-Garching. Das Know-How des ehemaligen Mutterkonzerns weiß Ledvance auch bei seinen smarten Produkten umzusetzen. Vor allem Personen, die günstig ins Smart-Home-Universum einsteigen möchten und noch kein präferiertes System haben, sind bei Ledvance gut aufgehoben: So erhaltet ihr das 6er-Set der farbigen E27-Leuchtmittel für gerade einmal 39,95 Euro (Affiliate-Link). Das entspricht etwa 33 Prozent der UVP.

tado° Smartes Heizkörperthermostat Starter-Kit

Auch eines der beliebtesten smarten Thermostate gibt es während der Black Friday Week im Angebot. Im Gegensatz zu manch anderen Herstellern setzt tado° bei seinen Thermostaten auf eine Bridge, dafür ist diese enorm klein und sorgt für eine durchweg stabile Verbindung. Am Drehrad des Heizkörperthermostats kann man die gewünschte Temperatur – angezeigt auf einem Pixel-Display – einstellen. Wer noch genauere Ergebnisse wünscht, kann sich zusätzlich den Funk-Temperatursensor von tado° zulegen. Das Starter-Kit mit drei Thermostaten und der Bridge geht für nur 169 Euro über die Ladentheke (Affiliate-Link). Die UVP liegt bei knapp 300 Euro.

Senic Friends of Hue Smart Switch – Smarter Lichtschalter 3er-Pack + 1 gratis

Wer bei seinen Leuchtmitteln auf Philips Hue setzt, bekommt von der zu Signify gehörenden Marke eine gewisse Anzahl an Tastern, Schaltern und Knöpfen zur Steuerung mit – wirklich hübsch sind diese Lösungen aber nicht. Wollt ihr eher die klassische Lichtschalter-Optik, werdet ihr recht schnell bei den Friends of Hue Switches landen. Hierbei gibt es viele Anbieter, wobei Senic zu den bekanntesten gehört. Für die Smart-Switches wurde mit Gira zusammengearbeitet, die die Wippen und Rahmen aus ihrer E2-Serie liefern. Damit kann man sie ideal an die Optik bereits bestehender Schalter im Zuhause anpassen. Für Hue- oder HomeKit-Automationen sowie die Gerätesteuerung sind die modernen Schalter fast unverzichtbar. Kauft ihr das 3er-Bundle zum Preis von 179 Euro (Affiliate-Link), erhaltet ihr einen vierten Lichtschalter gratis dazu.

Sonos One SL Stereo Set + gratis Google Nest Mini

Die Sonos One SL sind baugleich zu den Sonos One, es fehlt ihnen lediglich die Sprachassistent-Unterstützung. Möchte man sie beispielsweise als Stereo-Frontlautsprecher oder als Rear-Speaker in Kombination mit einer Sonos-Soundbar einsetzen, ist das aber zu verkraften. Damit ihr dennoch nicht auf Sprachbefehel verzichten müsst, legt euch tink einen Google Nest Mini gratis oben drauf. Ihr zahlt somit nur das Stereo-Paar für 369,95 Euro (Affiliate-Link).

Nuki Combo 3.0 + Opener

Erst vor ein paar Tagen hat Nuki die dritte Generation seiner smarten Türschlösser vorgestellt. Neben dem Nuki Smart Lock 3.0 Pro gibt es mit dem Nuki Smart Lock 3.0 einen günstigeren Einstieg in die Welt des intelligenten Türöffnens. Bei tink startet zusammen mit den Black-Friday-Deals der exklusive Vorverkauf der neuen Schlösser und ihr spart direkt ein paar Euro gegenüber der UVP des Herstellers. Das Nuki Smart Lock 3.0 bekommt ihr zusammen mit der Bridge und den Nuki Opener für 329 Euro (Affiliate-Link).

Weitere tolle Angebot bei tink

Hier findet ihr alle Angebote

→ Heute: Bis -70 % auf Smart Home bei tink (Affiliate-Link)

