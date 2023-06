Home Hardware Beats Studio Pro: Startdatum im Juli?

Während es um mögliche Nachfolger der AirPods Max ruhig geworden ist, verspricht ein Leaker eine spannende Alternative. Mit den Beats Studio Pro sollen die ersten Over-Ear-Kopfhörer von Beats nach über fünf Jahren kommen. Und das laut Leaker schon im kommenden Monat.

Wir hatte ja bereits über die neuen Beats Studio Pro berichtet, jetzt steht ein mögliches Startdatum im Raum. Genauer gesagt werden die neuen Beats für den 19. Juli erwartet. Das geht aus Daten des FCC hervor, wie ein Leaker in einem Podcast rausgefunden hat. Sämtliche elektronische Produkte, die in den USA hergestellt und zugelassen werden, müssen bei der Federal Communications Commission (FCC) registriert werden.

Beats Studio Pro: Das könnt ihr erwarten

MacRumors will unterdessen herausgefunden haben, was wir uns von den neuen Beats Studio Pro erwarten können. Die Kopfhörer sollen viele Audioeigenschaften um bis zu 80 Prozent im Vergleich zum Vorgänger verbessert haben. Dafür sorgen neue Hochtöner sowie eine bessere Verarbeitung durch einen neuen Prozessor.

Außerdem sollen die Kopfhörer Active Noice Cancelling und den Transparenzmodus bekommen, was wir auch von den AirPods Pro und Max gewohnt sind. Spatial Audio mit Dolby Atmos ist ebenfalls am Start. Dabei soll auch die dynamische Kopferfassung möglich sein, die Spatial Audio personalisierbar macht.

Verbinden können sich die Beats mit einem USB-C-Kabel oder einem klassischen 3,5-Millimeter-Klinkenstecker – und natürlich via Bluetooth. In Kombination mit Apple-Geräten ist dann die typisch schnelle Koppelung wie bei sämtlichen AirPods möglich. Auch „Hey Siri, automatische Updates sowie die Integration in Apples Find-My-Netzwerk sind dabei. Mit Android-Geräten werden sich die Beats ebenfalls nutzen lassen.

