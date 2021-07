Home Apps AppSalat: Autobahn-App des Bundes bietet euch das Extra an Service

Verfasst von Patrick Bergmann // 21. Juli 2021 um 14:37 Uhr // Apps // // 3 Kommentare

Ferienzeit ist Reisezeit, das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Und wir Deutschen lieben es bekanntlich, mit dem Auto zu reisen. Was aus Gründen des Klimaschutzes verpönt war, bekam dank Corona sein Revival. Damit ist man aber nicht alleine auf der Autobahn und da kommt die neue offizielle Autobahn-App ins Spiel.

Autobahn-App des Bundes

Die hier vorgestellte offizielle Autobahn-App (Affiliate-Link) kommt von der Autobahn GmbH, wurde komplett mit Steuermitteln finanziert, ist somit komplett werbe- und kostenfrei und soll Euch bei der Routen-Planung unterstützen. Dafür werden neben Informationen zur Route auch aktuelle Staumeldungen aller wichtigen Autobahnen, eine E-Ladesäulen-Übersicht sowie aktuelle Verkehrsmeldungen integriert.

Zugriff auf über 1000 Autobahn-Webcams

Man kann darüber seine komplette Navigation laufen lassen, dabei bekommt man nach Eingabe von Start- und Zielpunkt nicht nur die komplette Route angezeigt, es werden auch gleiche alle aktuellen Warnmeldungen inkludiert und in die Routenzeit mit eingerechnet. Interessant dabei: Zu allen Hindernissen sind weiterführende Detail-Informationen verfügbar, die etwa darüber aufklären, wann die Baustelle wieder verschwunden sein wird.

Was aber interessant ist, die App bietet auch einen Zugriff auf die über 1000 installierten Live-Webcams. Somit könnt Ihr Euch jederzeit einen Live-Überblick verschaffen. Vorausgesetzt, diese sind funktionsfähig.

Pause und Zwischenstopps

Die App zeigt auch alle Raststätten, Parkplätze und ausgewählte E-Ladesäulen auf der Strecke an, die man sich für die Navigation ausgesucht hat. Auch dafür lassen sich bei Bedarf ebenfalls weitergehende Informationen anzeigen, etwa die genaue Anzahl von PKW- und LKW-Parkplätzen. Außerdem werden auch Mautstellen angezeigt, in Grenznähe zu unseren Nachbarländern durchaus praktisch. Rastplätze, die immer wieder angefahren werden, lassen sich ebenfalls favorisieren und so im Auge behalten.

