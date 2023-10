Home Apple AppleGPT: iOS 18 soll ersten Durchbruch für Siri bringen

AppleGPT: iOS 18 soll ersten Durchbruch für Siri bringen

Apple ist bei generativer KI massiv im Hintertreffen. Zuletzt mehren sich allerdings Stimmen, die von ehrgeizigen Ambitionen in Cupertino in diesem Feld sprechen. Die ersten substanziellen KI-basierten Änderungen in iOS und Co. könnte es im kommenden Herbst geben.

Apple wurde vom KI-Hype auf dem völlig falschen Fuß erwischt. Das Thema spielt im Unternehmen zwar seit Jahren eine Rolle, allerdings konzentrierten sich die Teams eher auf isolierte Anwendungen maschinellen Lernens, die für den Nutzer nicht sehr präsent sind, etwa bei der Optimierung von Fotos und Videos. Doch mit dem Erdbeben, das ChatGPT in der Tech-Welt ausgelöst hat, sind offenbar auch die Strategen in Cupertino erwacht. Zuletzt wurde dem Vernehmen nach eine massive KI-Offensive im Apple Park angeschoben, auch von einer SiriGPT ist teilweise die Rede.

Erste echte KI-Features könnten nächstes Jahr kommen

Auch der Analyst Jeff Pu in Hongkong geht in einer Notiz für Haitong International Securities von anstehenden KI-Innovationen aus. Im kommenden Jahr werde Apple erste Ergebnisse seiner Arbeit in iOS 18 einfließen lassen, heißt es dort.

Apple bereite aktuell eine KI-Infrastruktur vor, indem in diesem Jahr einige hundert KI-Server eingerichtet werden. Kommendes Jahr soll die Anzahl an Rechnern noch einmal deutlich aufgestockt werden.

Apple werde auf ein hybrides Modell aus KI aus der Cloud und sogenannter Edge-KI einsetzen, bei der die Verarbeitung von Anfragen auf dem Gerät erfolgt. Beides ist rechenintensiv, KI-Rechenzentren haben zudem einen gigantischen Stromhunger.

Allerdings könnten sich Apples Datenschutzerwägungen einmal mehr als Bremsklotz erweisen. Apple kämpfe aktuell noch damit, personenbezogene Daten so zu nutzen, dass die neue Technologie echten Mehrwert bringt und zugleich Apples Grundsätze eingehalten werden können, so der Analyst weiter.

