Apple weiter wertvollste Marke der Welt, Tiktok wächst am stärksten

Apple ist auch in diesem Jahr wieder die wertvollste Markte der Welt, das Unternehmen verteidigt diesen Platz immer wieder, obgleich man in anderen Rankings, etwa zur Mitarbeiterzufriedenheit, inzwischen oft nicht mehr an der Spitze platziert ist. 2021 ist indes ein chinesischer Dienst im Markenranking sehr stark gewachsen.

Apple ist auch in diesem Jahr erneut die wertvollste Marke der Welt, zumindest laut des Brand Finance Global 500, der Jahr für Jahr die wertvollsten Marken der Welt abbildet. Es gibt verschiedene Rankings dieser Art, die sich alle von den zugrundegelegten Kriterien und Datenbeständen unterscheiden.

Dieser Index weist auch den geschätzten Wert einer Marke aus, bei Apple beläuft sich der geschätzte reine Wert der Marke auf 355 Milliarden Dollar. Dieser Wert soll anzeigen, wie viel Apple erlösen könnte, würde man die eigene Marke an Drittfirmen lizenzieren.

Generell hat sich nur wenig getan in den Top5 der wertvollsten Marken der Welt, doch im Ranking ist eine Überraschung zu finden.

TikTok ist die am schnellsten wachsende Marke

Nach Apple auf Platz eins folgt Amazon, Google und Microsoft finden sich auf den Plätzen drei und vier.

Interessanterweise hat der US-Handelskonzern Walmart Samsung vom fünften Platz vertrieben. Auf dem siebten Platz liegt die Marke Facebook der Meta-Gruppe. Huawei kommt auf Platz neun.

Apples Markenwert kletterte binnen Jahresfrist um beachtliche 35%, getrieben von einem sehr starken Jahr 2021, einem robust nachgefragten und breit aufgestellten Portfolio und dem Umstand, dass erstmals die Schwelle einer Marktkapitalisierung von drei Billionen Dollar geknackt wurde. Die am schnellsten wachsende Marke ist allerdings, am Wert gemessen, der Videodienst TikTok, dessen Markenwert legte um unglaubliche 215% zu und liegt bei gut 59 Milliarden Dollar.

TikTok beschreibt sich selbst als Plattform, auf der Menschen ihre Kreativität zeigen können. Man könnte aber auch sagen: Im Jahr 2021, das immer noch durch Corona-bedingte Einschränkungen weltweit geprägt war, bestand ein fortgesetzt erhöhter Bedarf an leichter Unterhaltungskost.

Die gesamte Aufstellung und weitere Informationen zur Ermittlung des Index finden sich hier bei Brand Finance.

