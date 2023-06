Home iCloud / Services Apple TV+ verrät Starttermin und zeigt Trailer zur neuen Serie „The Crowded Room“

Die WWDC23 wird heute Abend beginnen und es dürfte eine recht vollgepackte Woche werden. Zum Ende der Arbeitswoche gibt es aber auf Apple TV+ ein Goodie. Der Streamingdienst lässt die neue Thriller-Serie mit Amanda Seyfried und Tom Holland in den Hauptrollen anlaufen.

Apple TV+ veröffentlicht Trailer

„The Crowded Room“ mit Tom Holland ist eine packende Serie, in der Holland als Danny Sullivan, ein Mann, der nach seiner Beteiligung an einer Schießerei in New York City im Jahr 1979 verhaftet wurde. Ein fesselnder Thriller, der durch eine Reihe von Interviews mit dem neugierigen Vernehmungsbeamten Rya Goodwin (Amanda Seyfried) erzählt wird, entfaltet Dannys Lebensgeschichte und enthüllt Elemente der mysteriösen Vergangenheit. Das klingt recht spannend und der Trailer macht Lust auf die Serie:

„The Crowded Room“, das von der Oscar-Preisträgerin Akiva Goldsman stammt, ist eine Koproduktion zwischen Apple Studios und New Regency.

Startet am 09. Juni 23

Die ersten drei Folgen der Serie werden kommenden Freitag, den 09. Juni 2023, auf Apple TV+ ausgestrahlt. Die restlichen sieben Episoden der insgesamt 10 Folgen umfassenden Serie werden dann im wöchentlichen Turnus ausgestrahlt.

Was kostet Apple TV+

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

