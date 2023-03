Home iCloud / Services Apple TV+: „Ted Lasso“ mit Abstand beliebteste Serie

Fans und Kritiker haben den Start der dritten Staffel von „Ted Lasso“ sehnsüchtig erwartet – das ist nicht nur ein Stimmungsbild aus den sozialen Netzwerken. Aktuelle Zahlen von JustWatch zeigen nun, wie beliebt die Serie ist.

Ted Lasso unangefochtener Spitzenreiter

Die Serie über den amerikanischen Fussball-Trainer, der im Mutterland des Fussballs ein Team trainiert, geht nun in die dritte und offenkundig finale Staffel. Das könnte sich für Apple TV+ noch zu einem Problem erweisen, wenn man sich die folgenden Zahlen anschaut: Mit rund 27 Prozent ist die Serie „Ted Lasso“ der mit weitem Abstand beliebteste Inhalt auf Apple TV+

Mit einem deutlichen Abstand folgt der Überraschungserfolg „Serverance“, hier liegen jedoch zehn Prozentpunkte zwischen dem Erst- und Zwietplatziertem. Mit „The Morning Show“ folgt auf dem dritten Rang eine der allerersten Apple Original Serien, die direkt zum Start des Streamingdienstes verfügbar war.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

