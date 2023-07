Home iCloud / Services Apple TV+: MLS-Pass bald mit einer Million Abonnenten, – Teams dennoch unzufrieden

Der Streamingdienst Apple TV+ hat sich von seiner ursprünglichen Vision doch recht stark entfernt und setzt für das Wachstum auch auf Live-Sport. Eine Taktik, die sich speziell für den Saison-Pass der MLS auszuzahlen scheint.

Verpflichtung von Messi hat den gewünschten Effekt

Im Weltfußball gibt es aktuell eine Verschiebung: Schnürten die besten Fußballer einer Generation in den europäischen Spitzenligen ihre Fußballstiefel, hat sich aktuell grundlegend geändert. Sowohl die saudische Liga als auch die MLS rüsten extrem auf und sorgen für ein Novum: Cristiano Ronaldo und Lionel Messi spielen erstmals auf verschiedenen Kontinenten. „La Pulga“ hat sich dabei für Inter Miami und die MLS entschieden, Gerüchten zufolge soll Apple TV+ einen entscheidenden Anteil daran gehabt haben. Ein Risiko, welches sich auszuzahlen scheint.

Berichten des Sports Business Journals steht der Streamingdienst kurz davor, die Marke von einer Million Abonnenten für den Saison-Pass der MLS zu knacken. Das ist ein wichtiger Meilenstein für Apple TV+, da dieser nur gegen zusätzliche Kosten abonniert werden kann. Aktuell steht man bei 700.000 Abonnenten und sowohl die Liga als auch Apple TV+ hoffen, dass der Einstieg von Lionel Messi, immerhin amtierender Weltmeister, die restlichen 300.000 Abonnenten anzieht.

Genaue Zahlen bleiben zum Leidwesen der MLS und den Teams unter Verschluss

Es bleibt spannend zu beobachten, ob die Zusammenarbeit die vertraglich vereinbarten zehn Jahre hält. Grund ist das zugeknöpfte Verhalten von Apple. Apple SVP of Services Eddy Cue sagte, dass die MLS Season Pass-Zahlen für Abonnenten und Zuschauerzahlen „viel besser als damals prognostiziert“ seien. Konkrete Zahlen gibt Apple weder an die MLS noch an die Verantwortlichen der Teams weiter – was naturgemäß für Frustration sorgt. Denn ohne diese Zahlen tun sich die Teams schwer, lokale Werbung einzukaufen, um damit zusätzliche Einnahmen zu generieren. In diesem Bereich hinkt die MLS den anderen drei amerikanischen Profiligen dramatisch hinterher.

