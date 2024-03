Home iCloud / Services Apple TV+ kündigt namenlose Comedy-Serie von und mit Owen Wilson an

Apple TV+ kündigt namenlose Comedy-Serie von und mit Owen Wilson an

Owen Wilson legte in Hollywood durch sein Mitwirken in dem Film „Armageddon“ eine steilen Aufstieg hin und gehört zum sogenannten „Frat Pack“ – so wird die Gruppe mit Vince Vaughn, Jack Black, Ben Stiller, Will Ferkel und Steve Carell genannt. Nach seinen ersten Erfolgen wurde es erfolgstechnisch etwas ruhiger um ihn, er ist dennoch beliebt in Hollywood bei Regisseuren und Produzenten. Ein Umstand, von dem auch Apple TV+ profitieren will.

Apple TV+ sichert sich Comedy-Serie von und mit Owen Wilson

Neben Sci-Fi ist Apple TV+ auch in Sachen Comedy gut aufgestellt, will aber weiter diversifizieren. So kündigte man, sich eine bisher noch namenlose Serie von und mit Owen Wilson gesichert zu haben. In der Serie spielt Wilson die Hauptrolle von Pryce Cahill, einem Ex-Profi-Golfer, dessen Karriere vor 20 Jahren vorzeitig entgleist wurde. Nachdem er von seinem Job in einem Sportartikelgeschäft in Indiana gefeuert wurde und seine Frau ihn verlässt, sichert Pryce seine Wetten vollständig auf ein unruhiges 17-jähriges Golfphänomen..

Starttermin noch unklar

Die inhaltliche Beschreibung ist noch recht vage. Klar ist nur, Owen Wilson wird die Serie unter anderem mit Jason Keller schreiben und produzieren. Die erste Staffel wird dabei zehn Episoden umfassen. Konkrete Details wie zudem den potenziellen Starttermin konnte man indes nicht verraten.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!