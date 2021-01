Home Daybreak Apple Apple TV+ chancenlos | Elon Musk spendet 100M | Apples schrecklich teure Brille | iPhone 13-Kamera etwas besser – Daybreak Apple

Guten Morgen alle miteinander! Freitag = fast geschafft. Nicht mehr lange, dann können wir uns alle in unsere Hängematte fallen und den lieben Gott einen braven Mann sein lassen. vorerst aber muss noch einmal so richtig rangeklotzt werden, wenn man doch sonst schon nichts mehr machen darf. Ich bin natürlich auch heute wieder zur Stelle und versorge euch mit einem knackigen Überblick über die News der letzten 24 Stunden.

Die Brille, die Brille – wann kommt sie denn, die Brille von Apple ist natürlich gemeint. Eine? Nun, eine wird den aktuellen Einschätzungen nach kaum reichen. Weil man für den Anfang nicht alle Anwendungszwecke und Anwendergruppen mit einem Gerät bedienen können wird, entwickelt man mehrere. Die werden für den Anfang wohl noch extrem teuer sein. Später dann sollen die Preise sinken. Diese jüngste Brille auf Apples Brillenpläne war tatsächlich mal relativ aufschlussreich.

Apple TV+ performt einfach nicht

Apple TV+ liefert einfach nicht ab, so einfach wie traurig ist das Ergebnis einer aktuellen Beurteilung des Streamingmarkts in den USA, Apples stärkstem Markt. Hier landete Apple TV+ im Ranking der beliebtesten Streamingdienste auf dem letzten Platz – weit abgeschlagen. Ob sich das in absehbarer Zukunft ändert? Fraglich, eure Kommentare sagen im Grunde alles, auch wenn Apple TV+ seine Fans hat… gut – mich nicht, ich gebe es zu.

Die Kamera im iPhone 13 soll doch etwas besser werden

Es war schon deprimierend, was da kürzlich über die Kamera des iPhone 13 vermutet wurde. Auch im iPhone 14 solle es nicht wesentlich besser werden, hieß es. Immerhin, die Weitwinkellinse soll sich doch etwas verbessern im Herbst und die Notch? Naja, lest selbst.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

iOS 15 streicht womöglich die Unterstützung für einige alte iPhones: Das iPhone SE von 2016 soll das nächste Update nicht mehr bekommen, ebenso rausfliegen soll das iPhone 6s von 2015, hier dazu mehr.

Neue Updates kündigen sich an.

Bald kommt iOS 14.4 und die übrigen Updates kündigen sich auch an. Gestern hat Apple den Release Candidate für iOS 14.4 und iPadOS 14.4, watchOS 7.3 und tvOS 14.4 sowie macOS Big Sur 11.2 RC an die Entwickler verteilt.

Nächste Woche dürften dann die Updates kommen.

Netflix bringt im Februar viele neue Filme.

Hierauf sei auch noch einmal verwiesen: Netflix hat 2021 quasi zum Jahr der Originalspielfilme aufgerufen. Allein im Februar starten 50 neue Filme auf dem Dienst, hier eine Liste.

Elon Musk kündigt eine Spende über 100 Millionen Dollar an.

Diese soll an das beste Projekt gehen, das eine Lösung für die Bindung von CO2 aus der Luft präsentiert, gehen. Details dazu sollen nächste Woche folgen.

Am donating $100M towards a prize for best carbon capture technology — Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2021

Die AirPods Max wurden geöffnet und sind kompliziert.

Ziemlich kompliziert sogar, aber nicht hoffnungslos: Immerhin noch sechs von zehn Punkten gab iFixit ihnen für die Reparierbarkeit. Interessanter aber noch: Womöglich bietet Apple bald noch weitere Bügel zum Kauf an, mehr dazu hier.

Ich wünsche euch jetzt auf den letzten Metern der Woche einen guten Lauf und verbleibe mit freundlichen Grüßen.

-----

