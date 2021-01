Home Hardware AirPods Max geöffnet: Bringt Apple bald weitere Bügel?

AirPods Max geöffnet: Bringt Apple bald weitere Bügel?

Die AirPods Max begeistern Reparaturspezialisten durch ein äußerst komplexes Innenleben: Unterdessen ist es möglich, dass Apple zu einem späteren Zeitpunkt noch zusätzliche Bügel als separat zu erwerbendes Zubehör anbietet.

Apples AirPods Max sind jetzt schon eine Weile auf dem Markt und haben schon ihr erstes größeres Problem: Der Akku leert sich bei vielen Nutzern deutlich schneller, als er sollte. Während diese ärgerliche Eigenheit den Kopfhörern aber hoffentlich per Software-Update ausgetrieben werden kann, ist das Innenleben eine feste Größe. Eben hierauf haben die Reparaturspezialisten von iFixit unlängst einen Blick geworfen und ihre Erkenntnisse zusammengefasst.

Wenig überraschend: Die AirPods Max (Affiliate-Link) lassen sich nur schwer reparieren. Um die Kopfhörer zu öffnen, ist Wärme nötig, denn sie wurden von Apple wie viele andere Geräte auch hübsch verklebt. An anderer Stelle lassen sich Module zwar entfernen, hier kommen aber reichlich viele Schrauben zum Einsatz. Insgesamt bringen es die AirPods Max aber dennoch auf einen Reparierbarkeitsindex von sechs von möglichen zehn Punkten.

Allgemein seien die AirPods Max erstaunlich komplex, urteilten die Experten von iFixit. Tatsächlich seien sie in einigen Aspekten geradezu übermäßig kompliziert.

Bringt Apple später noch separate Bügel?

Beide Ohrmuscheln enthalten einen Chip von STMicroelectronics, von dort bezieht Apple auch diverse Sensoren. Die AirPods Max sind mit 256 MB Flash-Speicher ausgestattet. Der Audio-Chip stammt von Cirrus Logic, ein Hersteller, von dem Apple häufiger Komponenten für seine Produkte bezieht.

Akkutechnisch sind die AirPods Max mit 664 mAh Kapazität in den Zellen recht ordentlich ausgestattet, die NC 700 von Bose speichern weniger Saft.

Interessant ist, dass der Bügel sich abnehmen lässt: Hierzu kann etwa das SIM-Werkzeug im Lieferumfang moderner Smartphones genutzt werden. Das lässt an frühere Gerüchte denken, wonach Apple die neuen Premium-Airpods mit austauschbaren Bügeln zum optionalen Zukauf anbieten wollte. Angeblich habe man diesen Plan aufgrund von Problemen in der Fertigung fallen lassen müssen. Später könnte Apple entsprechende Zubehörartikel aber durchaus noch anbieten, entsprechende Hinweise finden sich tatsächlich auch in der aktuellen Beta von iOS 14.4. Wann allerdings zusätzliche Bügel erhältlich sein werden, falls überhaupt, ist völlig offen.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!