iOS 14.4 und iPadOS 14.4: Apple verteilt RC an Entwickler

Apple hat gerade eben die RC-Version von iOS 14.4 und iPadOS 14.4 für die Entwickler bereitgestellt. Diese dürfte mit der später für alle Nutzer verteilten finalen Version identisch sein, die dann demnächst erscheinen wird. Damit fällt der Beta-Zyklus kürzer aus als erwartet aus.

Apple hat gerade eben iOS 14.4 und iPadOS 14.4 in einer RC-Version bereitgestellt. Diese kann ab sofort von allen registrierten Entwicklern geladen und installiert werden, sofern das passende Entwicklerprofil auf dem Gerät vorhanden ist.

Der Release Candidate ist die Version, die auch für Endkunden erscheint, sofern sich zwischenzeitlich keine größeren Probleme mehr zeigen.

Neuerungen in iOS 14.4

Laut der Notizen von Apple adressiert iOS 14.4 verschiedene Änderungen und Verbesserungen. Hierzu zählt unter anderem, das in Zukunft eine nicht von Apple oder einem Autorisierten Service Provider getauschte Kamera als potenzielles Problem von iOS gemeldet wird, Apfelpage.de berichtete.

Die Kamera kann in Zukunft kleinere QR-Codes erkennen. Auf dem iPhone 12 Pro sollen keine Artefakte mehr beim Aufnehmen von HDR-Bildern erscheinen. Die Tastatur in der Nachrichten-App erscheint nun wieder in der richtigen Sprache, ein Problem, bei dem Wortvorschläge nicht erscheinen konnten, wird behoben.

