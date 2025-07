iOS 20? War da was? Wären die neuen Namen alte! (Die Kolumne)

Soso … iOS 26. Nun gut, nehmen wir an, der Name ist in Ordnung und es macht Sinn, alle Betriebssysteme mit gleicher Nummer laufen zu lassen, damit Tech-Journalisten etwas weniger

Maloche in den Minen von Moria haben. Doch warum so zögerlich? Warum schneidet Apple nicht wieder einmal (Hallo Audio-Klinkenstecker!) alte Zöpfe ab? Machen wir es auch unseren gestressten Freunden in Cupertino einfach. Hier also die neuen Namen, wären die alten nicht die alten (Achtung Satire!):

iOS

iOS 8 (früher iPhone OS, Juni 2007)

iOS 9 (früher iPhone OS 2, Juni 2008)

iOS 10 (früher iPhone OS 3, Juni 2009)

iOS 11 (früher iOS 4, Juni 2010)

iOS 12 (früher iOS 5, Oktober 2011)

iOS 13 (früher iOS 6, September 2012)

iOS 14 (früher iOS 7, September 2013)

iOS 15 (früher iOS 8, September 2014)

iOS 16 (früher iOS 9, September 2015)

iOS 17 (früher iOS 10, September 2016)

iOS 18 (früher iOS 11, September 2017)

iOS 19 (früher iOS 12, September 2018)

iOS 20 (früher iOS 13, September 2019)

iOS 21 (früher iOS 14, September 2020)

iOS 22 (früher iOS 15, September 2021)

iOS 23 (früher iOS 16, September 2022)

iOS 24 (früher iOS 17, September 2023)

iOS 25 (früher iOS 18, September 2024)

Problematisch wird es erst wieder im Jahr 2107, aber bis dahin …

macOS

Und weil wir gründlich sind, machen wir das gleich für MacOS, schließlich sollen die Namen sprechende sein und das Jahr der Veröffentlichung (Ach! Nein! Das nächste Jahr, das auf die Veröffentlichung folgt! Danke! Apple!) sprechen: (Classic Mac OS und die Server-Versionen sind hier weggelassen, macht das selber!)

macOS 01 (früher Mac OS X Public Beta, September 2000)

macOS 02a (früher Mac OS X 10.0 Cheetah, March 2001)

macOS 02b (früher Mac OS X 10.1 Puma September 2001)

macOS 03 (früher Mac OS X 10.2 Jaguar, August 2002)

macOS 04 (früher Mac OS X 10.3 Panther Oktober 2003)

macOS 06 (früher Mac OS X 10.4 Tiger, April 2005)

macOS 08 (früher Mac OS X 10.5 Leopard, Oktober 2007)

macOS 10 (früher Mac OS X 10.6 Snow Leopard, August 2009)

macOS 12 (früher Mac OS X 10.7 Lion, Juli 2011)

macOS 13 (früher OS X 10.8 Mountain Lion, Juli 2012)

macOS 14 (früher OS X 10.9 Mavericks, Oktober 2013)

macOS 15 (früher OS X 10.10 Yosemite, Oktober 2014)

mac OS 16 (früher OS X 10.11 El Capitan, September 2015)

macOS 17 (früher macOS 10.12 Sierra, September 2016)

macOS 18 (früher macOS 10.13 High Sierra, September 2017)

macOS 19 (früher macOS 10.14 Mojave, September 2018)

macOS 20 (früher macOS 10.15 Catalina, Oktober 2019)

macOS 21 (früher macOS 11 Big Sur, November 2020)

macOS 22 (früher macOS 12 Monterey, Oktober 2021)

macOS 23 (früher macOS 13 Ventura, Oktober 2022)

macOS 24 (früher macOS 14 Sonoma, September 2023)

macOS 25 (früher macOS 15 Sequoia, September 2024)

tvOS

Die Gründlichkeit dieser Kolumne gebietet es, die kleinen Dinge nicht zu vergessen:

tvOS 16 (früher tvOS 9, September 2015)

tvOS 17 (früher tvOS 10, September 2016)

tvOS 18 (früher tvOS 11, September 2017)

tvOS 19 (früher tvOS 12, September 2018)

tvOS 20 (früher tvOS 13, September 2019)

tvOS 21 (früher tvOS 14, September 2020)

tvOS 22 (früher tvOS 15, September 2021)

tvOS 23 (früher tvOS 16, September 2022)

tvOS 24 (früher tVOS 17, September 2023)

tvOS 25 (früher tvOS 18, September 2024)

watchOS

Ja, das ist nicht einfach, aber unser Polarstern am Firmament des Kapitalismus wollte es so:

watchOS 16a (früher watchOS 1, April 2015)

watchOS 16b (früher watchOs 2, September 2015)

watchOS 17 (früher watchOS 3, September 2016)

watchOS 18 (früher watchOS 4, September 2017)

watchOS 19 (früher watchOS 5, September 2018)

watchOS 20 (früher watchOS 6, September 2019)

watchOS 21 (früher watchOS 7, September 2020)

watchOS 22 (früher watchOS 8, September 2021)

watchOS 23 (früher watchOs 9, September 2022)

watchOS 24 (früher watchOS 10, September 2023)

watchOS 25 (früher watchOS 11, September 2024)

ipadOS

Geht es noch kleiner? Na klar!

iPadOS 20 (früher iPadOS 13, September 2019)

iPadOS 21 (früher iPadOS 14. September 2020)

iPadOS 22 (früher iPadOS 15, September 2021)

iPadOS 23 (früher iPadOS 16, Oktober 2022)

iPadOS 24 (früher iPadOS 17, September 2023)

iPadOS 25 (früher iPadOS 18, September 2024)

visionOS

Klein, kleiner, visionOS

visionOS 25a (früher visionOS 1. February 2024)

visionOS 25b (früher visionOS 2, September 2024)

Geht doch, Apple!